¿Qué son las capas de accesibilidad y por qué no se deben usar en una web?

Con el objetivo de mejorar la navegación y la interacción de las personas con discapacidad en los sitios web, es necesario que estos utilicen herramientas y tecnologías que propicien su accesibilidad. En este escenario, existen empresas que desarrollan productos dirigidos a solucionar esta problemática mediante la aplicación de capas de accesibilidad. No obstante, este tipo de soluciones no garantizan la detección de todos los problemas de accesibilidad, por lo que no cumplen las normativas vigentes para las páginas web. Por estas razones, la Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web (ADDAW) realiza auditorías para garantizar el cumplimiento de los estándares de accesibilidad web.

¿Qué son las capas de accesibilidad? Las capas de accesibilidad son tecnologías utilizadas para hacer que las páginas web puedan ser utilizadas por todos los usuarios, independientemente de sus limitaciones particulares o del entorno desde el que se conectan. Para ello, se aplica un código fuente de terceros que permite realizar mejoras en la parte visible de un sitio, con widgets que se insertan en la web y que proporcionan la posibilidad de modificar la forma en la que esta se presenta, ya sea cambiando el contraste o el tamaño del texto, entre otros ajustes.

Sin embargo, la mayoría de estos productos no garantizan el acceso a todo el contenido de los portales, transformándose en herramientas redundantes e innecesarias para los usuarios con algún tipo de discapacidad. Asimismo, algunas soluciones de superposición efectúan reparaciones en el código que se aplican cuando las personas cargan la página web en el navegador, aunque solo pueden detectar el 30 % de los problemas de accesibilidad, y su reparación presenta múltiples dificultades, por lo que el uso de capas de accesibilidad no es recomendable.

La importancia de cumplir con los estándares de accesibilidad web El uso de capas de accesibilidad en un sitio web hace que este no cumpla las normativas vigentes en la materia, ya que las limitaciones de esta clase de productos no permiten identificar alrededor del 70 % de los problemas que se presentan para los usuarios con discapacidad. En este sentido, la accesibilidad web se mide por medio de la norma conocida como Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG), la cual exige el cumplimiento de una serie de criterios de éxito que no pueden ser vulnerados por el contenido de un sitio.

Por esta razón, la Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web trabaja por lograr que todas las personas puedan navegar y llevar a cabo gestiones en la web en igualdad de condiciones. Con este fin, este organismo sin ánimo de lucro ha creado un directorio de webs accesibles, además de realizar auditorías de accesibilidad a todo tipo de páginas de internet para certificar el cumplimiento de la normativa WCAG. Por lo tanto, quienes estén interesados en los servicios de accesibilidad web de ADDAW, pueden entrar a su portal y obtener más información.