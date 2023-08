El festival Sabatic Fest y Málaga son el epicentro del escenario musical urbano y latino con artistas de la talla de Rvfv, Saiko o JC Reyes

El festival Sabatic Fest ha llegado a Málaga con la firme intención de ser un referente en cuanto a la forma de vivir los festivales y la música en la capital de la Costa del Sol. Su punto fuerte no es solo la cantidad de estilos diferentes que reúne en los artistas, que van desde el pop hasta los artistas con más seguidores en estilos latinos y urbanos. También ofrece alternativas de ocio tras los conciertos, como las afterparties a cargo de Boombastic, Bresh, Mix And Noise y otros muchos artistas.

El espacio donde se desarrolla, en Autocine Málaga, ofrece la posibilidad de vivir una experiencia completa que incluye gastronomía, bebidas, tatuajes, zona de relax, proyección de arte digital y creadores y artesanos locales. Todo ello apto para personas de cualquier edad: jóvenes, familias con peques, parejas o grupos grandes y pequeños.

Saiko y Maikel Delacalle: letras que llegan al corazón con ritmos pegadizos - 31 de agosto en Sabatic Fest Para los que cantan cada canción de Saiko y Maikel Delacalle cada vez que suenan en sus auriculares, la visita de estos dos artistas urbanos es algo imprescindible en la agenda de planes para terminar agosto. Con unas letras llenas de mensajes que combinan a la perfección con los ritmos más actuales, la noche del 31 de agosto promete ser memorable.

Las entradas generales parten desde 32,67 euros y existe también la posibilidad de obtener front stage y mesas VIP.

Rvfv y Sami Duque: una explosión latina para empezar septiembre bailando - 1 de septiembre en Sabatic Fest Al día siguiente, el protagonista será Rvfv, una voz característica y especial dentro del ámbito del reguetón, acompañado de Sami Duque, un referente en el flamenco reguetón. Las entradas pueden obtenerse desde 16,50 euros ya en la plataforma de compra del Sabatic Fest.

Urban Town Fest: celebrando la vida con ritmos urbanos en Málaga - 8 de septiembre en Sabatic Fest El 8 de septiembre se celebrará el Urban Town Fest, que traerá a Natos y Waor acompañados de otros referentes de la escena urbana musical como Al Safir, Reality, Midas Alonso, Nerze, Salah y Cloty, Li4m, Garzi o The Otter Gang. La cita tendrá lugar el 8 de septiembre y las entradas están ya a la venta desde 32,89 euros.

Cano y JC Reyes: canción social y tonos urbanos y latinos sobre el escenario - 15 de septiembre en Sabatic Fest En una combinación que promete ser ganadora, Cano con su canción social y trova junto con JC Reyes y su estilo urbano y latino se unirán sobre el escenario de Sabatic Fest para ofrecer una experiencia musical completa. Las entradas generales parten desde 27,50 euros y ya están disponibles a través de la web del festival.

Sabatic Fest, también un punto de encuentro para los amantes de la música, los podcasts y la vida Otros muchos eventos se enmarcan dentro de Sabatic Fest Málaga, aportando a todas las personas un momento y un motivo para disfrutar del espléndido espacio que se ha creado para la ocasión.

Por ejemplo, Sabatic Fest será la sede de la fiesta 5º aniversario de Aborígena, donde además de música y DJ se ofrecerán talleres de yoga y desarrollo personal, entre otros.

También Sabatic Fest es uno de los escenarios elegidos para la gira La Aldea Fest del podcast La Aldea, dirigido por Uri Sabat y Jorge Cremades. El podcast que publican cada lunes y miércoles es una cita que no hay que perderse y en la que confirman invitados nuevos cada día. De momento, contará con la presencia, por supuesto, de Jorge Cremades y Uri Sabat, pero también de Miqui Brightside y de la segunda mitad de The Santos, Fran Bowtie.

El 7 de septiembre, por otro lado, los tonos flamencos inundarán el espacio de Sabatic Fest de la mano de la Familia Farruco y Mara Rey, un cartel que hará, sin duda, las delicias de todos los amantes del género musical.

Para rematar septiembre y volver al cole con una energía diferente. El 22 de septiembre se celebra en Sabatic Fest la conocidísima gira Yo Fui a EGB, que contará con la presencia de Sabrina, Boney M, La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible, Vicky Larraz, Tam Tam Go, Los Manolos y Orquesta Mondragón. El show promete ser un éxito, y no solo porque esté presentado por Corbacho, sino también por las ganas de toda una generación de revivir éxitos musicales de este nivel.