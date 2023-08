Flysurf ofrece tablas de surf innovadoras para todos los estilos de olas y niveles

El mercado actual de las tablas de surf es muy extenso y ofrece una gran diversidad de modelos que pueden clasificarse según diseño, forma, tamaño y material. En tal sentido, existen diferentes opciones para todos los gustos y necesidades como las shortboards, tablas evolutivas, longboards, híbridas y de alta performance.

Las tablas de surf blandas particularmente son de las más vendidas entre los surfistas principiantes, gracias a su estabilidad y equilibrio permiten progresar rápidamente y a una gran variedad de condiciones de olas.

En este contexto, la marca Flysurf Boards se destaca con la fabricación de algunos diseños evolucionados que otorgan la estabilidad de un soft para los recién iniciados en la actividad, pero el control de una tabla más evolucionada.

Tablas de surf evolutivas: un modelo genérico y versátil para practicar surf Las tablas de surf evolutivas representan un modelo de tabla muy habitual y genérico para practicar este deporte, debido a su diseño versátil y adecuado para obtener el máximo rendimiento en todo tipo de olas, sumado al equilibrio adecuado entre estabilidad y facilidad de manejo que proporcionan a los surfistas.

Según señalan los especialistas de Flysurf, no es una clase de tabla adecuada para surfistas 100% principiantes dado que están reservados para olas de un poco más de tamaño que precisan de cierto nivel a la hora de coger la ola. Por eso, para poder sacarle el máximo provecho, se requiere de un nivel técnico medio y una buena condición física.

En este marco, Flysurf es una marca española especializada en el diseño y fabricación de tablas de surf para quienes aspiran a aprender y progresar en la práctica de este apasionante deporte. Sus productos se destacan por una construcción propia y diferencial de última generación (Flex-fiber) que no conlleva el uso de adhesivos, resinas, ni fibra de vidrio e integra a su funcionalidad la seguridad y flotabilidad de una tabla blanda, al igual que el control de una tabla de fibra.

Si bien la tienda online comercializa tablas para cada nivel de surfista, dentro del catálogo correspondiente a los niveles intermedios y avanzados destacan las tablas de surf evolutivas 6.6 The Traveller, con cola fish y su versión más avanzada (FCS).

La versión básica cuenta con un sistema de quillas (VPS) que permite maniobrar con velocidad y seguridad en fases críticas, mientras que la edición superior mediante su mecanismo de quillas (FCS) posibilita aún más control sobre la ola.

Conseguir la estabilidad de un soft Las tablas de surf conocidas como funboard también son de uso bastante universal por su formato muy similar a la tabla larga. De hecho, permiten remar, coger olas y obtener la misma firmeza que un longboard, por lo que son perfectamente recomendables para principiantes o para una transición hacia otra tabla con mayor maniobrabilidad.

En este escenario, Flysurf dispone del modelo Double Agent 7.0: un diseño de 7 pies de largo con un volumen ideal de 65 litros que facilita la remada y otorga la estabilidad de un soft, tanto para niveles iniciales como intermedios. Su edición más avanzada (FCS) contribuye todavía a un mejor control sobre la ola y es fácil de transportar como su antecesora.

Flysurf, en efecto, aplica una tecnología propia de vanguardia en el desarrollo de tablas de surf rápidas, livianas y resistentes para quienes buscan tanto aprender como progresar en el deporte.