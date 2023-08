"Me siento orgullosa de tejer redes de solidaridad para una humanidad aumentada"

Breve Presentación



Cristina Cabañas Rodríguez es una mujer polifacética, con una sólida formación académica. Inicialmente, se licenció en farmacia y obtuvo una diplomatura en óptica y optometría, trabajando en ese campo durante quince años.

Hoy, se ha convertido en una destacada figura de la industria turística, en el sector hotelero, y como impulsora de numerosas iniciativas solidarias y de responsabilidad social.

Un giro inesperado en su vida -marcado por el fallecimiento de su esposo, Climent Guitart- la llevó a asumir las riendas del prestigioso grupo Guitart Hotels, que cuenta con casi 70 años de experiencia en el sector turístico en Catalunya. Cristina Cabañas ha demostrado un liderazgo visionario, comprometido con valores y responsabilidad social, imprimiendo una identidad distintiva de "hostelería bien hecha" y consolidando al grupo como un referente en el sector.

En paralelo, y en su cometido de crecimiento social, es presidenta de la Fundació Climent Guitart, entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo del turismo y a la contribución al bienestar social, que muestra la cara más solidaria de Guitart Hotels. Además, Cabañas asume otros cargos en fundaciones y asociaciones, como la Mesa del Turismo de España, la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, el Club d’Economia, el Gremi d’Hostaleria y el Rotary Club de Lloret de Mar o la Fundació Aspronis, entre otras.

Junto a su destacado desempeño en el ámbito empresarial y solidario, Cristina Cabañas también ha hecho sus pinitos como autora de cuentos infantiles, reconocidos en el sector turístico, uno de ellos validado por la Fundación Gala-Salvador Dalí, mostrando una sensibilidad única por la educación y el entretenimiento de los más pequeños. Por todo ello, no es de extrañar que, su entorno más próximo, hable de ella como “la humanidad aumentada”.

Entrevista

- Guitart Hotels cuenta con una variedad de establecimientos turísticos. ¿Cuál es la filosofía o temática detrás de cada hotel que les permite ofrecer experiencias únicas a los huéspedes, no solo basada en vender pernoctaciones como transacción meramente comercial?

En nuestra cadena de hoteles creemos fervientemente en la creación de experiencias memorables y auténticas para nuestros huéspedes, no en vender pernoctaciones como meras transacciones comerciales.

A tal efecto, nos enfocamos 100% en el perfil de nuestro público, que es diferente en cada uno de nuestros establecimientos, ofreciendo una atención personalizada. En Lloret estamos enfocados, por un lado, a un público familiar en el Guitart Central Park Aqua Resort y, por otro, a un público adulto en el Guitart Rosa. En Barcelona, en el Grand Passage, recibimos a un público corporativo entre semana, y familiar y vacacional el fin de semana. Y, en La Molina, a un turismo escolar, deportivo y de relax.

En definitiva, nuestra filosofía se basa en la creencia de que un hotel no es sólo un lugar para dormir, sino un lugar para la exploración, la conexión y el enriquecimiento. Brindamos un servicio de calidad y personalizado para cada público, a fin de brindar experiencias y recomendaciones adaptadas a sus intereses. ¡Trabajamos en la industria de la felicidad!

- En su caso, al operar mayoritariamente en destinos altamente estacionales, ¿cierran algunos de estos establecimientos durante la temporada baja para reducir costes operativos excesivos? Dicha situación, ¿cómo afecta al aumento de la rotación de personal y a la estabilidad del equipo?

Tan sólo, y desde la pandemia, sí que cerramos en Lloret de Mar. En invierno, antes trabajábamos con IMSERSO, pero debido a que los precios no se actualizan al aumento de los costes de producción, ello hace inviable tener abierto.

Nosotros, al ser una empresa con 68 años de historia, tenemos una plantilla base muy fidelizada, un equipo comprometido en valores y responsabilidades social y una identidad de hostelería bien hecha. Pero lo que sí tiene mucha dificultad es encontrar personal para complementar la temporada alta. Ahora, como dicen, no es “muy sexy” trabajar en turismo -cosa que no acabo de entender- y ello nos hace asumir el reto de conseguir que la hostelería vuelva a ser atractiva. En Guitart Hotels abogamos por un nuevo pacto por el talento, implicando a agentes sociales, patronales y trabajadores, todos con el mismo objetivo.

- Como empresa turística gerundense pionera en establecer un Plan de Igualdad, ¿cómo han implementado este plan y qué resultados positivos ha traído tanto para sus empleados como para la cadena en general?

Estamos orgullosos de haber sido los primeros de nuestro sector, en la provincia de Girona, en implementar el Plan de Igualdad. Justo, en estos momentos, estamos con la revisión de los 4 años. Este plan ha sido una iniciativa fundamental en nuestro compromiso con la equidad de género y la diversidad, y nos enorgullecemos de los resultados positivos que ha generado, tanto para nuestros empleados como para el conjunto de nuestra cadena hotelera.

Hemos constatado un aumento en la satisfacción y el compromiso de nuestros empleados, así como una mayor diversidad en roles de liderazgo y una reducción de brechas salariales. Además, este enfoque ha fortalecido nuestra reputación como una empresa comprometida con los valores de igualdad y ha atraído a talentos diversos que buscan un ambiente inclusivo para trabajar.

En última instancia, nuestra experiencia nos ha demostrado que establecer un Plan de Igualdad no solo es un deber ético, sino también una estrategia empresarial sólida que contribuye al éxito sostenible y al crecimiento de nuestra cadena hotelera. Estamos comprometidos a seguir avanzando en esta dirección y a continuar siendo líderes en la promoción de la igualdad y la diversidad en la industria turística y más allá.

- La Fundación Climent Guitart también es parte importante de su trayectoria. ¿Podría explicar cómo esta fundación contribuye al desarrollo del turismo y al bienestar social en su comunidad?

La Fundación Climent Guitart a mí me llena de emoción y gran satisfacción. Nosotros trabajamos en estos dos ámbitos: Formación en turismo y solidaridad. Formación en turismo tanto a nivel de la organización de foros profesionales que tratan temas de máxima actualidad para el sector, como también formamos a personas en riesgo de exclusión social para acabar incorporándolos al mundo laboral. En el ámbito solidario colaboramos con diferentes asociaciones y realizamos actividades propias para captación de fondos.

Para llevar a cabo estos proyectos son imprescindibles las alianzas como, por ejemplo, con la Fundación Barça, con la que desde el año 2019 mantenemos un acuerdo de colaboración para desarrollar dos proyectos sociales destinados, por un lado, a la promoción y la inclusión social de jóvenes migrantes sin referentes adultos y, del otro, a fomentar el bienestar emocional de las niñas y los niños que luchan contra enfermedades graves, mediante el refuerzo de emociones positivas.

- Con el firme propósito de hacer del mundo un lugar mejor y combatir el cambio climático, ¿cómo afrontan desde Guitart Hotels la reducción de la huella de carbono, y qué mecanismos han implementado para fomentar la participación activa del equipo, clientes y proveedores en estas decisiones medioambientales?

Consideramos nuestra responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la huella de carbono como un pilar fundamental de nuestra operación. Hemos adoptado un enfoque integral que involucra tanto a nuestro equipo interno como a nuestros clientes y proveedores. A través de diversos mecanismos y acciones, estamos comprometidos en hacer del mundo un lugar mejor y más sostenible. Hemos formado al equipo y hemos reducido al máximo el consumo de plástico, con el objetivo de llegar a cero en breve y elegimos proveedores Km. 0 para minimizar el impacto sobre el medioambiente.

- Tim Cook, CEO de Apple, aboga por el valor de la diferenciación y considera la diversidad en el lugar de trabajo como fuente de innovación. Desde Guitart Hotels, ¿qué pasos concretos estáis dando para ser más inclusivos y diversos, mejorando como equipo y organización?

Efectivamente, Tim Cook es un firme defensor de la diferenciación y considera que la diversidad en el lugar de trabajo es una fuente crucial de innovación. Esta creencia se alinea con la idea de que la incorporación de una amplia gama de perspectivas y experiencias en un equipo puede conducir a soluciones más creativas y a la generación de nuevas ideas.

En Guitart Hotels compartimos esta visión y consideramos que la inclusión y la diversidad son fundamentales para nuestro éxito como equipo y organización. Estamos comprometidos en crear un ambiente en el que todas las personas sean bienvenidas, valoradas y respetadas, independientemente de su origen, género, orientación sexual, edad o cualquier otra característica.

Uno de los ejemplos más destacados de nuestros esfuerzos en este sentido es a través de la Fundación Climent Guitart. A través de ella, hemos trabajado de manera intensa para fomentar la inclusión y la diversidad en nuestras operaciones. En los últimos años, hemos dado pasos concretos para acoger a personas en riesgo de exclusión social, provenientes del continente africano y Sudamérica. Hemos incorporado a más de 40 personas de estos grupos, brindándoles oportunidades laborales y formación para que puedan integrarse plenamente en nuestra organización.

- ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que Guitart Hotels se ha enfrentado hasta ahora, y cómo han logrado superarlo? ¿Qué lecciones han aprendido de esa experiencia?

El mayor desafío para Guitart Hotels ha sido su continuidad. Somos una empresa familiar con 68 años de historia, que hemos tenido que navegar por múltiples etapas y superar diversos obstáculos para mantenernos en funcionamiento y adaptarnos a los cambios en la industria y en el entorno empresarial. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos y recientes ha sido la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19.

La llegada de la pandemia supuso un desafío sin precedentes para la industria turística, ya que tuvimos que hacer frente a una combinación de dificultades económicas, operativas y humanas. La crisis afectó a la demanda de viajes y turismo de manera dramática, lo que afectó severamente nuestros ingresos y nos obligó a tomar medidas drásticas para asegurar la sostenibilidad de nuestra empresa.

Las lecciones aprendidas de esta experiencia han sido valiosas. Ahora es el momento de construir una nueva etapa de crecimiento y éxito para Guitart Hotels.

- Desde la perspectiva de una líder empresarial del sector hotelero, ¿cómo ve el futuro del turismo y qué oportunidades cree que pueden surgir en los próximos años para la industria de la felicidad?

Desde mi posición en el sector hotelero, observo el futuro del turismo con un enfoque en la sostenibilidad en todas sus dimensiones: económica, social y medioambiental. Creo firmemente que esta será la clave para garantizar un turismo responsable y duradero que beneficie a las comunidades, al medio ambiente y a la industria en su conjunto.

Hay que trabajar estas tres dimensiones en profundidad, porque el turismo se ha vuelto una comodity evidente a nivel global del que no se puede prescindir, pero tiene que tener un impacto positivo.

En resumen, veo el futuro del turismo como una oportunidad para transformar la industria turística en una fuerza positiva para el mundo. La sostenibilidad, la autenticidad, la personalización, el bienestar y la responsabilidad serán los pilares que guíen al sector hotelero hacia un futuro más brillante y comprometido con el bienestar de las personas y el planeta.

- En un sector turístico en constante cambio y, en el que el compromiso con la calidad del servicio es clave, ¿cómo entrenan y empoderan a su equipo humano que forma parte de Guitart Hotels para brindar un servicio excepcional a los huéspedes?

La formación y el empoderamiento de nuestro equipo humano, a todos los niveles, es muy importante para nosotros. ¡En Guitart Hotels apostamos por ella! La confeccionamos a medida para satisfacer las necesidades del equipo y dirigido siempre a mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Entendemos que el servicio excepcional a los huéspedes es el corazón de nuestra operación y, para lograrlo, seguimos un enfoque integral que abarca desde la capacitación hasta el desarrollo profesional.

Incentivamos la carrera profesional de aquellos miembros del equipo que quieran seguir creciendo. Creemos que, al invertir en el desarrollo de nuestro equipo, estamos invirtiendo en la satisfacción y lealtad de nuestros clientes, lo que a su vez fortalece nuestra posición en una industria turística en constante evolución.

- Hace unos meses, nacía el “Suquet de Dones” como foro de empoderamiento femenino. Como impulsora de dicho espacio para compartir opiniones e ideas, ¿qué consejo daría a las mujeres que aspiran a destacar en el ámbito empresarial y turístico, especialmente en roles de liderazgo?

El “Suquet de Dones” fue un encuentro magnífico de talento femenino para colaborar con el reto 8M de la Fundación Eurofirms. Para mí, el principal problema que tenemos las mujeres somos nosotras mismas, el síndrome de la impostora. Hemos de creer que sí podemos y tenemos capacidad para ocupar posiciones de responsabilidad y directivas. Y el encontrarnos, compartir y visibilizar casos de éxito es clave.

Ayudando al reto 8M de la Fundación Eurofirms, también logramos que mujeres con discapacidad física lo puedan hacer.

- Cristina, ¿qué proyectos, iniciativas o planes de expansión tienen para un futuro cercano que pueda compartir con nosotros?

Por supuesto, en Guitart Hotels estamos enfocados en varios proyectos, iniciativas y planes de expansión para el futuro cercano. Uno de los aspectos más importantes es continuar con nuestro plan de recuperación postpandemia, ya que la industria turística se ha enfrentado a desafíos significativos debido a la crisis global de salud. Nuestro objetivo es seguir adaptándonos a la nueva realidad y restablecer la confianza de nuestros huéspedes, brindándoles experiencias seguras y memorables.

Además, nuestra prioridad sigue siendo la experiencia del cliente. Estamos comprometidos en mejorar constantemente nuestros servicios y ofrecer a nuestros huéspedes momentos únicos y enriquecedores durante su estancia. Estamos desarrollando nuevas actividades, servicios y opciones de entretenimiento para asegurarnos de que cada visita a nuestros hoteles sea excepcional. Estamos emocionados por lo que está por venir y comprometidos en innovar y adaptarnos, para seguir siendo líderes en la industria hotelera y brindar felicidad a nuestros huéspedes.

En las distancias cortas

- ¿Cuál considera el aspecto más gratificante de trabajar en Guitart Hotels y cómo describiría la cultura y los valores que definen a la cadena?

Somos una cadena familiar, orgullosos de nuestra historia y evolución, que ha sabido adaptarse al cambio permanente, con un alto espíritu de superación e innovación y con reconocimiento en el sector, donde nuestro objetivo es la satisfacción de clientes y colaboradores. Es decir, conseguir que los clientes sean felices aportando valor añadido, siendo eficientes, sostenibles y constantes para ser referente en el mercado.

- En Todas las flores, Sole Giménez canta "Tantas veces me he caído y con tu mano yo me he vuelto a levantar ...". ¿A Cristina le resulta más sencillo tender la mano a los demás o pedir ayuda en los momentos de dificultad?

Me resulta más sencillo tender la mano. Me siento muy afortunada, a pesar de las dificultades, de todo lo que puedo hacer. Mi premisa en la vida es tratar a los demás como a mí me gustaría que lo hicieran. Por eso, si veo que puedo ayudar, no lo dudo.

Pero también soy capaz de pedir ayuda. Y, en esto, también tengo la suerte de tener los mejores colaboradores y amigos, siempre dispuestos a ayudarme.

Me siento orgullosa de dotar de alma a la empresa y de estructurar mis proyectos desde la solidaridad para tejer redes de confianza y crear, entre todos, un mundo mejor. Supongo que esto se traduce en la “Humanidad Aumentada”, con la que me identifican.

- En términos gastronómicos, ¿cuáles son sus platos locales favoritos que recomendaría probar a los visitantes de Lloret de Mar?

Todo el pescado de la zona de la Costa Brava es magnífico. Os recomendaría probar las gambas de Blanes o Palamós, las anchoas de La Escala y, como me encanta el dulce, os recomendaría “Las Cristinas”, un pastel de hojaldre y nata de Can Frigola, una pastelería centenaria de Lloret de Mar. Y tomaría un daiquiri, famosa bebida ideada por el lloretense Constantí Ribalaigua, en el magnífico bar Cala Banys.

- Siendo lloretense, ¿cuáles son sus rincones favoritos de Lloret de Mar para desconectar y disfrutar del tiempo libre en la ciudad?

Mis rincones favoritos de Lloret de Mar son Sant Pere del Bosc, monasterio benedictino que acoge un precioso boutique hotel y un restaurante (Sant Pere del Bosc Hotel & Spa-), los jardines de Santa Clotilde, la vista desde la terraza del renovado Castillo de Lloret…

Lloret de Mar tiene muchos sitios maravillosos que os invito a descubrir.

- Si bien sus impresionantes playas y calas son la seña de identidad de Lloret de Mar, ¿qué otras actividades destacan en la ciudad para aquellos que buscan sumergirse en la historia y la cultura local?

Lloret de Mar es un municipio con más de mil años de historia. Se puede hacer una ruta que propone el MOLL (museo abierto de Lloret), para viajar por la historia de la población y sus tradiciones desde las ruinas del poblado ibérico Turó Rodó y el de Puig Castellet, pasando por el legado indiano de la población (Sant Pere del Bosc, Can Font, Cementerio…), terminando con la visita de la parroquia y las preciosas ermitas de Santa Cristina, las Alegrías y Sant Quirze.

- Cristina, como autora de cuentos infantiles, ¿dónde encuentra inspiración para crear historias que eduquen y entretengan a los más pequeños? En algún momento, ¿se ha planteado dar el salto a escribir una novela o un ensayo?

Me encanta conocer la historia de mi entorno más cercano. Esto es lo que me ha llevado a publicar cinco cuentos con la gran ilustradora catalana y gran amiga Pilarin Bayés. Por mi formación científica, se me da bien resumir y transmitir conceptos claros y ello me ayuda a llegar a los más pequeños o a los jóvenes. Me siento muy cómoda escribiendo en este formato.

El Lloret de l'Indià (2011), Petita història de Lloret de Mar (2012), El conte de Santa Cristina (2012), Viatge de somni per la Costa Brava (2015) y La maleta viatgera (2015) son libros traducidos a muchos idiomas.

¡Ya estoy con papel y pluma escribiendo el siguiente cuento!

- En un mundo cada vez más conectado (always on) y disponible, ¿implementa periodos de ayuno digital sin comprometer sus responsabilidades laborales y sociales?

En un mundo que está constantemente conectado y disponible, el concepto de implementar periodos de ayuno digital se ha vuelto más importante que nunca, para encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades laborales y sociales. En mi caso, siempre busco momentos de desconexión con mi familia como una forma de mantener una conexión más auténtica y significativa en medio de la era digital.

Como madre de tres hijos adolescentes, entiendo la importancia de establecer límites saludables en cuanto al uso de dispositivos electrónicos y las redes sociales. Así, de acuerdo en ellos, potenciamos el estar en ayuno digital cuando estamos juntos disfrutando de nuestra compañía.

Sin embargo, es importante reconocer que vivimos en una época de inmediatez y hiperconexión, lo que puede afectar tanto a la vida familiar como al trabajo. A menudo, los límites entre la vida personal y profesional pueden volverse difusos, debido a la constante disponibilidad a través de la tecnología. Por lo tanto, encontrar un equilibrio entre las demandas laborales y la necesidad de desconexión personal resulta un desafío constante.

En mi enfoque, la clave está en la conciencia y la planificación. Establecer momentos específicos para desconectar y dedicar tiempo a la familia, los amigos… Y el autocuidado, puede ayudar a restablecer el equilibrio. Además, fomentar una cultura organizativa que valora el bienestar y promueve prácticas saludables de uso de la tecnología, puede tener un impacto positivo en la vida laboral y personal de todos.

- Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a aquellos que están considerando visitar la Costa Brava para que se animen a conocerla?

La Costa Brava es un sitio maravilloso que suma paisaje, historia, gastronomía, gente acogedora y que Ferran Agulló definió en 1908. Decía de ella que era un lugar sin igual en el mundo. Y escribía: “Es brava, risueña, fantástica y dulce, trabajada por los temporales a golpe de olas como un alto relieve y bordada de besos de bonanza”.

No duden en venir, porque seguro que no se arrepentirán y se volverán, al momento, prescriptores de este lugar tan único.