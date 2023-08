Un lugar en el que hacerse mechas en Madrid. Descubrir las vanguardistas técnicas de coloración y salud capilar en la eminente peluquería Level, en Collado Villalba

Combatir el encrespamiento del pelo es el deseo de muchas personas que tienen melenas rebeldes y sin brillo.

En este sentido, Level Hair Salon, ofrece el tratamiento de bótox capilar que hidrata y moldea el cabello, eliminando el frizz hasta por 6 meses.

El salón de belleza ubicado en Collado Villalba, en Madrid, dispone de un equipo experto de estilistas, barberos y técnicos del color que se encargan de aplicar técnicas capilares de vanguardia para todo tipo de cabellos sean deshidratados, resecos o teñidos, dejándolos mucho más brillantes, nutridos y bonitos.

Tratamiento reconstructivo para eliminar el encrespamiento El bótox capilar se ha convertido en un boom en los salones de belleza y peluquerías. A pesar de que este concepto inicialmente se refería solo a tratamientos faciales, en la actualidad, también se utiliza ampliamente en el área capilar, debido al efecto reconstructivo y rejuvenecedor que aporta para lograr una melena hidratada y saludable.

Consiste en un tratamiento intensivo semipermanente elaborado a base de aminoácidos, proteínas, colágeno, ácido hialurónico, etc., que se coloca directamente en la hebra capilar, aplicando calor para potenciar el resultado.

Gracias a los activos nutritivos, hidratantes y naturales, el bótox capilar no modifica la onda del cabello, sino que reduce los daños que causan los agentes externos y químicos. Como resultado, se obtiene una melena sedosa, resistente y brillante.

Al tratarse de un tratamiento reconstructivo, su uso es apto para todo tipo de cabellos. Sin embargo, su aplicación se recomienda especialmente para los cabellos teñidos, decolorados, o aquellos que se someten a fuertes temperaturas, debido al uso excesivo de la plancha, secador o exposición solar.

Servicio capilar para un cabello brillante de la mano de Level Hair Salon Level Hair Salon se ha ganado el reconocimiento de sus clientes como un beauty salon referente en servicios de peluquería, barbería y estética. Esto se debe a que ofrecen una amplia gama de tratamientos capilares vanguardistas, tanto para hombres como para mujeres. Uno de los más solicitados, es el bótox largo, que aporta la hidratación necesaria para tener un pelo hidratado, brillante y con mejor apariencia hasta por un periodo de 6 meses. Su coste es de 120 euros y está dirigido para todo tipo de cabellos.

Además de la calidad en cada uno de sus tratamientos, el salón de belleza se caracteriza por brindar a sus clientes un espacio diseñado para el confort, la calma y desconexión. Sus salones conjugan el equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo moderno. El área de espera cuenta con una terraza rodeada de un jardín natural que le aporta mayor frescura al lugar y donde el cliente pueden disfrutar de un té, un café o de hasta un shisha, mientras espera su turno para la aplicación de alguno de los tratamientos que ofrecen.

Todos estos aspectos hacen de Level Hair Salon un espacio ideal, no solo para el cuidado y la belleza, sino también para vivir una experiencia de mimo, bajo la atención personalizada de un equipo profesional, cercano y amable.