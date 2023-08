SUEZ y Schneider Electric se unen para acelerar los servicios digitales para el sector del agua

Las soluciones digitales transforman las infraestructuras obsoletas e impulsan inversiones inteligentes en todo el ciclo del agua Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión energética y la automatización industrial, y SUEZ, líder en soluciones digitales y circulares en servicios de residuos y agua, han anunciado que unen sus fuerzas para acelerar el despliegue de soluciones digitales para la eficiencia energética, la conservación de recursos y el control del impacto del carbono de los sistemas de gestión del ciclo del agua.

Se estima que dos tercios de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua en 2025. SUEZ y Schneider Electric tienen la intención de ayudar a hacer frente a los retos de la escasez de agua mediante el despliegue de infraestructuras del ciclo del agua más eficaces y resistentes.

Mediante un acuerdo internacional, Schneider Electric integrará la gama de productos digitales AQUADVANCED® de SUEZ en su software de gestión del ciclo del agua, EcostruxureTM Water Advisor. Implantado desde hace más de 10 años en empresas públicas y privadas de gestión del agua de todo el mundo, AQUADVANCED® abarca actualmente más de 1.500 redes y plantas.

"Al permitir la gestión en tiempo real de las redes de agua y aguas residuales, la plataforma AQUADVANCED® es una plataforma líder en el mercado que crea valor para nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus infraestructuras y servicios, desde el diseño hasta el mantenimiento. Nuestra alianza combina el know-how único de SUEZ y sus soluciones digitales líderes, con las capacidades de integración global de Schneider Electric para implementar AQUADVANCED® a nivel mundial y acelerar la penetración en el mercado", ha declarado Patricia Villoslada, Senior Vice President Digital Solutions en SUEZ.

"Este acuerdo es una de las formas con las que Schneider Electric está cumpliendo su compromiso con el desarrollo sostenible del mundo, especialmente para el sector del agua, que está en el centro de las preocupaciones de sostenibilidad de la mayoría de los países e industrias", ha dicho Alain Dedieu, President, Water and Wastewater en Schneider Electric. "Trabajar juntos en ecosistema es esencial para hacer frente a los retos que suponeel nexo entre el agua y la energía para garantizar recursos hídricos resilientes e infraestructuras hídricas energéticamente eficientes y descarbonizadas. La transformación digital que aborda el ciclo completo del agua es un habilitador clave para asegurar nuestro camino hacia un mundo más sostenible".

Dirigida a operadores de redes y plantas, y a equipos de gestión de recursos hídricos, la combinación de EcoStruxure Water Advisor y AQUADVANCED® es única en el mercado. Equipada con innovadoras tecnologías de inteligencia artificial y machine learning, integra y procesa miles de puntos de datos en tiempo real, lo que permite monitorizar y gestionar de forma proactiva las infraestructuras de tratamiento de aguas en todas las fases del ciclo del agua: detectar fugas y contaminación, controlar el impacto de fenómenos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, garantizar el suministro al mejor coste y optimizar el tratamiento de aguas y aguas residuales para cumplir la normativa y los estándares medioambientales.

Esta nueva solución puede reducir el consumo de energía hasta un 30%, disminuir el agua no contabilizada un 15% y proteger la calidad de los entornos receptores reduciendo a la mitad los volúmenes de aguas residuales vertidos. También puede proporcionar hasta un 25% de reducción en los costes operativos y la solución de gemelo digital puede proporcionar hasta un 20% de reducción en el coste total de propiedad. El objetivo de SUEZ y Schneider Electric al unir sus fuerzas es acelerar la adopción de soluciones digitales con un rendimiento probado en el sector del agua.

Sobre SUEZ

Ante los crecientes desafíos medioambientales, SUEZ lleva más de 160 años prestando servicios esenciales que protegen y mejoran nuestra calidad de vida. SUEZ proporciona a sus clientes soluciones innovadoras y resistentes para los servicios de agua y residuos. Con 40 000 empleados en 40 países, el Grupo trabaja con sus clientes para crear valor a lo largo de todo el ciclo de vida de sus activos y servicios, y para impulsar su transición hacia una economía baja en carbono. En 2022, SUEZ suministró agua potable a 68 millones de personas en todo el mundo y servicios de saneamiento a más de 37 millones. El Grupo generó 3,7 TWh de energía a partir de residuos y aguas residuales, y evitó 4 millones de toneladas de emisiones de CO2. En 2022, SUEZ ha generado unos ingresos de 8.800 millones de euros*. Para más información: www.suez.com - Twitter @suez

*actualizado sobre una base de 12 meses