Todo lo que has de saber sobre la renta vitalicia

Al cumplir una cierta edad, son numerosos los aspectos que preocupan a las personas. Un claro ejemplo es el de la salud, aunque a nivel de importancia no se quedan muy atrás otros factores relevantes como la economía. Si a ti también te preocupa el factor monetario, presta atención a las siguientes líneas. Y es que en este artículo hablaremos de la Renta Vitalicia, una herramienta de ahorro que ofrecen las entidades aseguradoras.



Qué es la renta vitalicia y cómo funciona

Podríamos definir la renta vitalicia como una especie de herramienta, la cual está pensada para las personas que tienen como mínimo 60 años y que cuentan con unos ahorros a los que quieren sacar una buena rentabilidad.

El cliente de la entidad bancaria aporta una mayor o menor cantidad de dinero ahorrado, el cual es conocido como prima única. En base a esa cifra, se llega a un acuerdo con el banco, determinando ambas partes cuál será el montante mensual que se percibirá.

Conviene destacar el hecho de que la renta vitalicia, como su propio nombre indica, no es temporal. En concreto, va obteniéndose mes tras mes hasta que se produce el fallecimiento, independientemente de cuántos años transcurran. Por otra parte, es reseñable que existe la posibilidad de añadir a un titular adicional. De esta manera, si una de las personas que han contratado el producto sigue viva pero la otra ha fallecido, seguirá cobrándose la renta.

Ventajas de la renta vitalicia

Hay muchos aspectos positivos que merecen una mención especial. De hecho, todos ellos han dado pie a que se convierta en un producto muy demandado. ¿Sabías que hay más de dos millones de este tipo de seguros contratados en toda España? Efectivamente, tal como indica la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras

Uno de los principales motivos guarda relación con la cantidad que va obteniéndose cada mes. A diferencia de otros productos financieros, la cifra no varía lo más mínimo. Así pues, la volatilidad a la que están sometidas ciertas inversiones pasa a ser historia. No importa cómo vayan evolucionando el resto de los mercados, puesto que no afecta a la herramienta que estamos describiendo. Esto es sinónimo de tranquilidad, un término que valoran muy positivamente las personas de más de sesenta años que no quieren tener que estar pendientes de si el valor de su inversión sube o baja.

Eso sí, aunque no cambia por estos factores externos, hay que decir que tú mismo tienes la posibilidad de aumentarla si lo consideras oportuno. Por ejemplo, supón que acuerdas con la entidad bancaria una cifra, pero debido a la inflación se acaba quedando un poco corta. En tal caso, se te permitirá modificar el número en base a tus necesidades.

¿Recuerdas que antes hemos hablado del fallecimiento? Es innegable que se trata de un momento muy duro para la familia de la persona que ha contratado este producto financiero. Obviando el factor humano de la pérdida de un ser querido, no hay que obviar que en términos económicos también acostumbra a suponer un varapalo. Afortunadamente, no es el caso que nos ocupa.

Los ahorros aportados con el objetivo de obtener esta renta vitalicia a la que hacemos referencia no tienen por qué perderse. En este sentido, puede ser recomendable para aquellas personas mayores que sí tienen hijos, nietos u otros familiares asegurar ese capital que fue aportado en su momento. Es posible hacerlo de manera total o solamente parcial.

En párrafos anteriores hemos dicho que la renta vitalicia es idónea para las personas de más de sesenta años. Generalmente, a los 65 ya se cobra una pensión, la cual puede ser insuficiente para muchos españoles. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en caso de contar con este plus.

En este sentido, llama poderosamente la atención lo personalizable que es el producto del que estamos hablando. La renta vitalicia se adapta perfectamente a todo tipo de necesidades y preferencias. En muchos casos es posible determinar no solo la cifra a percibir, sino también la periodicidad con la que se recibirán las mensualidades y, por supuesto, la prima total que se permite rescatar.

Teniendo en cuenta todos los aspectos tan positivos que hemos sacado a colación, no es de extrañar que cada vez se soliciten más rentas vitalicias en nuestro país. Todo parece indicar que en un futuro seguirán creciendo las contrataciones.