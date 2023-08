¿Por qué realizar una inspección de seguridad?, con For Easy Work

La inspección de seguridad es la técnica de análisis que se realiza previo a accidentes o incidentes más conocida, practicada como manera de identificar posibles peligros y controlar los riesgos que puedan afectar a la propiedad o a la persona.

Es un procedimiento fundamental dentro de todo programa de prevención que permite analizar las condiciones de seguridad de las instalaciones y las actuaciones en los diversos puestos de trabajo.

For Easy Work es una empresa de consultoría especializada en el área de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales, encargada de realizar proyectos de transformación de cultura preventiva y desarrollar aplicaciones móviles específicas de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales.

Razones por las que realizar una inspección de seguridad La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se enfoca en la evaluación y análisis de los riesgos como un pilar fundamental en el sistema de gestión. Por ello, las empresas encargadas de realizar inspecciones de seguridad trazan una estrategia preventiva en función de los riesgos que se identifiquen, para así detectar el problema lo más pronto posible para poder controlarlo, reducirlo o eliminarlo por completo.

Cada empresa, desde su campo de acción, debe velar por la seguridad y bienestar de sus empleados y de su propiedad, por ende es deber de la organización el identificar y evaluar los riesgos y comprobar que las medidas preventivas se mantengan, al igual que su efectividad.

Por ello, las inspecciones de seguridad son una herramienta imprescindible y eficaz, ya que permiten identificar las situaciones que se tienen bajo control y las que han surgido que pueden representar un riesgo para la empresa o sus trabajadores.

Objetivos básicos de las inspecciones de seguridad Además de detectar las situaciones de riesgo a modo de prevención, las inspecciones de seguridad también tienen como objetivo identificar los problemas de seguridad y salud no previstos durante el diseño o análisis del trabajo, así como detectar las deficiencias que puedan existir en los equipos de trabajo, producidas por el uso y desgaste normal, o también por el mal uso de los mismos.

Las inspecciones de trabajo también permiten determinar las acciones inapropiadas por parte de los trabajadores que pudiesen tener consecuencias y tener un impacto negativo para ellos y en consecuencia para la empresa. Asimismo, facilitan la identificación de los efectos indeseados de cambios implementados en el proceso productivo o en los materiales que pudiese representar un peligro para la seguridad y/o salud del trabajador. Se trata, por lo tanto, de un complemento imprescindible en la evaluación de riesgos.

Por último, las inspecciones de trabajo facilitan la propuesta de soluciones a los problemas o deficiencias identificadas para así evitar y controlar los riesgos, siendo una muestra del compromiso que la dirección asume hacia la seguridad y salud del personal. Por ello, For Easy Work busca facilitar la integración de la prevención de riesgos laborales mediante la cadena de mando, con el objetivo de eliminar las tareas burocráticas y de menos valor añadido mediante la digitalización y el uso de aplicaciones web y móviles.