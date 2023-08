Fidelización de clientes con la ayuda de Mobile Wallet

Los avances tecnológicos están transformando la manera en que las empresas se conectan y comunican con sus clientes.

En este sentido, las tarjetas digitales en formato Mobile Wallet ofrecen una opción dinámica y fácil para acceder a eventos, promociones u ofertas especiales. Estas tarjetas digitales se pueden guardar en aplicaciones como Cartera (Apple), PassWallet o Google Wallet (Android).

Según indican los especialistas de la empresa Pass Media, estas tarjetas ofrecen una forma práctica y segura de llevar tarjetas de fidelización en el teléfono móvil. Con el apoyo de esta firma, una empresa puede incorporar a su operación este nuevo canal de comunicación directo que funciona en el móvil de sus clientes.

Beneficios de utilizar Mobile Wallet En primer lugar, las tarjetas digitales no ocupan espacio y resultan accesibles desde un teléfono móvil incluso sin conexión. Además, no se pueden olvidar ni perder.

Otra ventaja de estas herramientas es que cuentan con la capacidad de recibir notificaciones y recordatorios. En este sentido, el Mobile Wallet puede recordar al usuario cuando dispone de descuentos o promociones para aprovechar oportunidades de ahorro. También permite enviar notificaciones geolocalizadas cuando un cliente pasa cerca de una tienda.

El uso y almacenamiento de estas tarjetas es sumamente sencillo, ya que se pueden recibir por correo electrónico o descargar desde un QR, desde la propia aplicación de la marca, etc. Para utilizarlas, hay que acceder a la aplicación correspondiente o pulsar en alguna de las notificaciones push.

Fidelizar clientes con Mobile Wallet Con esta tecnología es posible crear programas de fidelización personalizados. Esto incluye la posibilidad de enviar ofertas exclusivas, cupones o descuentos de manera directa a través del Mobile Wallet. De este modo, los clientes cuentan con incentivos adicionales para desarrollar mayor fidelidad hacia una marca.

Asimismo, el Mobile Wallet permite recopilar datos e información valiosa sobre las compras y preferencias de los clientes. Con este input es posible ofrecer experiencias personalizadas que se ajustan a los gustos de cada usuario.

A su vez, a través de notificaciones push, ofrece la oportunidad de agradecer a los clientes de forma personalizada cada vez que realizan una compra. Se trata de un gesto que contribuye a fortalecer la relación. Esto también puede usarse para fomentar que los usuarios compartan su experiencia o escriban una reseña.

Por último, el Mobile Wallet facilita el servicio de atención al cliente, ya que los usuarios pueden acceder fácilmente a información de contacto, como teléfono o e-mail, a Google Maps, e incluso a las redes sociales de la marca.

Con el apoyo de Pass Media es posible incorporar el Mobile Wallet a los procesos de un negocio para empezar a disfrutar de todos los beneficios que ofrece esta tecnología.