No subestimar el potencial de una startup en el mundo digital

En una sociedad en constante evolución, el espíritu emprendedor se ha convertido en la fuerza promotora de la creación y el crecimiento de empresas revolucionarias.

La creación de startups no solo impulsa la innovación, sino que además, fomenta las oportunidades de empleo y transforma la economía.

Sin embargo, iniciar el camino de emprendimiento puede suponer un proceso complejo de desafíos y riesgos, por lo que contar con una base sólida de conocimientos y habilidades resulta indispensable para el éxito.

En este contexto, la Maestría Oficial en Startups y Emprendimiento Digital de AICAD Business School surge como una alternativa fundamental para quienes buscan adentrarse en el mundo empresarial con ideas de negocio innovadoras. Al respecto, Hermel Balcázar Presidente Ejecutivo y CEO de la escuela de negocio destaca los aspectos claves de este programa formativo.

En el contexto actual, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos para los emprendedores que buscan iniciar una startup y cómo superarlos?

"Los emprendedores actuales deben comprender que el mundo digital es decisivo en cualquier proyecto que se vaya a emprender. Todo se está virtualizando, lo queramos o no. El mayor desafío que va a enfrentar un emprendedor tiene que ver con un cambio radical de mentalidad de cara a la digitalización de los procesos y la estrategia que debe trazar para hacer su aliado a internet. Es un hecho que el software se está comiendo millones de puestos de trabajo y lo va a seguir haciendo en la próxima década, en la que viviremos de primera mano una enorme automatización y robotización del trabajo tanto en empresas pequeñas como en las grandes.

Aunque los desafíos sean colosales y los recursos limitados, las nuevas empresas no requieren demasiados recursos financieros, capital humano e infraestructura para lanzar una startup. Obviamente, a más grande el desafío, más recursos vamos a requerir, pero lo más importante para un emprendedor en su proyecto es dar el primer paso y no hacerlo con demasiado riesgo o inversión, para ir validando el éxito del proyecto y consolidar que la idea es buena y aporta soluciones al mercado.

Para superar este desafío, mi consejo para los nuevos emprendedores es que se centren en la creación de asociaciones estratégicas, le saquen provecho a las tecnologías para optimizar las operaciones y que busquen inversores y oportunidades de financiación si el proyecto pasa la prueba de mercado.

Otro desafío que deben enfrentar son los entornos VUCA. Vivimos en un sistema que se caracteriza por ser volátil, con fuerte incertidumbre de los mercados, mucha complejidad y difícil de predecir si un proyecto podrá sobrevivir en los próximos meses.

Para reducir el VUCA recomiendo tener unas habilidades muy sólidas a nivel de ingeniería de producto, una visión clara de negocio que se sostenga en una investigación exhaustiva y continua sobre tendencias y competidores, monitorear continuamente los resultados, fomentar una cultura de agilidad tanto en ventas como en la atención al cliente para ganar terreno y posicionarse como la mejor opción. Debemos entender que el cliente solo es fiel a sus intereses y que únicamente podemos estar en el mercado si satisfacemos sus necesidades.

Las startups, al ser empresas con visión tecnológica, tienen más riesgos de fracaso porque operan en entornos más competitivos, acelerados y con ritmos difíciles de mantener ante competidores con más experiencia, más clientes y, no lo dudes, también con productos de buena calidad, precios ajustados y en alguna manera, consolidados en el mercado.

Ante estos factores es vital desarrollar una propuesta de valor única, aprender a conectar con el mercado, tener mucho poder de comunicación en el producto, una buena estructura de red comercial y una atención al cliente de primera. Estos factores generan un círculo virtuoso de calidad que fomenta la venta, retiene clientes y fideliza. Estas son las claves básicas para crear una fuerte identidad de marca y mantener la delantera a la competencia."

¿Qué aspectos influyen a la hora de identificar oportunidades de mercado y desarrollar una idea de negocio en una startup?

"Muchos emprendedores empiezan con una gran idea y creen que es la mejor del mundo, que no existe nada más grande, se enamoran tanto de lo que piensan o de lo que están haciendo, creyendo que es lo más revolucionario que jamás se ha pensado. Pero un buen proyecto empresarial debe empezar por analizar las necesidades del mercado. La idea ganadora es la que se conecta con la necesidad del cliente, el producto o servicio que soluciona un problema es el que tiene posibilidades de permanecer en el tiempo. Mi recomendación es que hay que investigar y testar el mercado para evitar muchos peligros a la hora de crear una startup. Tenemos que entrar en equilibrio entre la idea y las necesidades del mercado. En esta era digital estamos sobre dosificados de ideas, pero hay mucho todavía por aprender sobre necesidades del consumidor y cómo solucionar sus problemas."

¿Cuál es tu visión sobre la importancia del liderazgo en una startup? ¿Qué cualidades debe tener un líder emprendedor?

"Emprender sin desarrollar el liderazgo es como caminar sin ver. El líder es un visionario. Por tanto, el liderazgo juega un papel fundamental en el éxito de una startup. Un emprendedor con el tiempo debe aprender a convertirse en un líder porque liderar es la piedra filosofal del crecimiento exponencial. De hecho, se aprende a ser líder creando otros líderes. Todos los grandes casos de éxito empresarial se resumen en: un líder creando más líderes dentro de su empresa. El líder se convierte en motivación, pasión, ilusión, en la energía que mueve a la organización a crear más líderes, que van a su vez a crear más energía para convertir la startup en algo más que en una máquina de hacer dinero, en un proyecto sostenible y con responsabilidad social a largo plazo".

·¿Cuál es el propósito principal del máster en Startups y Emprendimiento Digital? ¿Qué objetivos se buscan alcanzar con este programa?

"Nuestra visión emprendedora ha hecho que creemos una metodología práctica para dar más garantía de éxito a los emprendedores. Por esta razón creamos el máster oficial universitario en Startups y Emprendimiento Digital que ofrecemos desde AICAD Business School, con el objetivo ayudar con nuestra experiencia y Know How a tener una inmersión profunda en conocimientos y herramientas para saber emprender con mejores garantías y no morir en el intento.

El máster centra sus objetivos en proporcionar una comprensión integral de los ecosistemas de startups, los modelos de innovación, la gestión estratégica y las tecnologías emergentes.

Contamos con reconocidos profesionales como docentes, integramos experiencias prácticas, tutorías y mentoría continua para fomentar el aprendizaje tanto teórico como práctico."

¿Cómo aborda el máster la enseñanza de estrategias efectivas para la identificación y validación de oportunidades de negocio en el mercado actual?

"Nos centramos en metodologías ágiles e innovadoras, como el Machine Learning, Design Thinking, Big Data, Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, y Lean Startup, Marketing, comunicación, entre otras.

Nuestra enseñanza se enfoca en el análisis del mercado, la creación de prototipos, las pruebas piloto y la retroalimentación constante para garantizar la viabilidad de las ideas de negocio".

Es importante destacar que en la edición de este año 2023 del ranking de la prestigiosa revista Forbes, AICAD Business School fue catalogada en el 4º lugar entre las mejores Escuelas de Negocio. "Esta catalogación se ha logrado gracias a tres de nuestros programas evaluados por esta revista especializada: Maestría Oficial en Startups y Emprendimiento Digital, Maestría Oficial en Innovación de Negocios Digitales y la Maestría Oficial en Inteligencia Artificial.

Este reconocimiento es el fruto de nuestra dedicación y del enfoque integral en la formación de líderes empresariales y visionarios que AICAD Business School ha tenido a lo largo de los años, cultivando un ambiente educativo dinámico y estimulante que fomenta la excelencia académica y el pensamiento innovador.

Se convierte, por tanto, en un testimonio del sólido carácter de nuestros programas académicos, la excelencia de nuestros docentes que cuentan con una vasta experiencia en el campo de los negocios, y el éxito de nuestros egresados en el ámbito de la comunidad empresarial."

¿Existen oportunidades de prácticas profesionales o proyectos reales dentro del plan de estudios? ¿Cómo se fomenta la participación activa de los estudiantes en el ecosistema emprendedor durante la Maestría?

"Dentro del plan de estudios, se promueven oportunidades de prácticas profesionales y proyectos reales en colaboración con empresas y organizaciones del ecosistema emprendedor. Se busca que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en situaciones reales y establecer redes de contacto que les permitan iniciar sus propios proyectos o acceder a mejores oportunidades laborales."

¿Qué enfoque metodológico se utiliza en la Maestría para asegurar que los estudiantes adquieran habilidades prácticas y aplicables al mundo real?

"Nuestra oferta formativa se basa en un enfoque integral que combina la teoría con la práctica y, sustentada en ella, los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en proyectos reales, trabajar en colaboración con empresas y organizaciones del mundo empresarial, y enfrentarse a desafíos concretos que les permiten desarrollar habilidades y competencias relevantes.

Además, contamos con docentes del mundo empresarial, compuesto por profesionales expertos en sus respectivos campos, que brindan una enseñanza actualizada y de calidad.

Nuestro objetivo es formar líderes empresariales capaces de comprender y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes, así como enfrentar los desafíos y tomar decisiones estratégicas en un entorno empresarial en constante cambio."

¿Cuál es el impacto y la contribución de la Maestría en Startups y Emprendimiento Digital en el ecosistema emprendedor local o regional?

"Al culminar el máster oficial, se obtiene una doble titulación, Maestría en Startups y Emprendimiento Digital por la Universidad Guglielmo Marconi y el máster propio otorgado por AICAD Business School, títulos reconocidos y válidos en el Espacio Europeo de Educación Superior. Fuera de Europa, el alumno puede solicitar el reconocimiento oficial del máster en sus respectivos países."

En definitiva, la creación de startups representa una excelente oportunidad para quienes buscan crecer en el entorno empresarial actual. El máster en Startups y Emprendimiento Digital de AICAD Business School figura como uno de los mejores programas en español para impulsar la evolución del panorama empresarial y el crecimiento económico, así como también para la creación de soluciones innovadoras que aborden las necesidades de la sociedad actual.