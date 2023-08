Mantenimiento sala de máquinas con Grupo Sholuciona

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) establece que la sala de máquinas donde se encuentran las calderas requieren de mantenimiento periódico para poder funcionar en óptimas condiciones. Esto se debe a que un mantenimiento inadecuado puede representar un mayor riesgo de accidentes o siniestros.

Al mismo tiempo, los especialistas de Grupo Sholuciona comentan que cuando los equipos no son revisados y reparados periódicamente, la eficiencia energética puede verse afectada. Esto incrementa los costes y genera molestias como olores o ruidos indeseables.

Por estos motivos, es importante contar con un programa de mantenimiento periódico como el que ofrece esta empresa. De esta manera, es posible asegurar el funcionamiento eficiente de los equipos, cumplir con las normas vigentes y garantizar la seguridad de los residentes.

Aspectos clave para el mantenimiento de edificios En líneas generales, es recomendable que todos los edificios cuenten con un plan de mantenimiento que incluya acciones preventivas y correctivas, ya que tanto el uso como el paso del tiempo aceleran el deterioro de las instalaciones. Esto no solo incluye al mantenimiento de la sala de máquinas sino también a la fachada, los tejados y los distintos espacios comunes.

Cuando un edificio provee espacios limpios y cómodos ofrece mayor seguridad y confort a sus habitantes. Además, los inmuebles que lo integran conservan un valor mayor. En cualquier caso, prevenir resulta mejor que enfrentar las consecuencias de la falta de mantenimiento, por lo cual, tanto la limpieza como la revisión de las instalaciones y la estructura del edificio son acciones importantes para preservar el confort y el valor de las propiedades.

Servicio de mantenimiento con Grupo Sholuciona Con el apoyo de esta empresa es posible disponer de un servicio de mantenimiento de sala de máquinas que incluye la revisión de equipos de calefacción central de cualquier tipo de combustible, agua caliente sanitaria y grupos de presión. Además, esta firma se encarga de mantener aparatos de climatización y placas solares.

Por otra parte, a través de Grupo Sholuciona es posible acceder a soluciones energéticas innovadoras para conseguir una mayor eficiencia energética y una menor cantidad de emisiones. Con respecto a esto, hoy en día, existen subvenciones del Ayuntamiento de Madrid que se encuentran disponibles para transformar salas de calderas y fomentar la transición hacia sistemas más eficientes y sostenibles.

En este sentido, es posible instalar calderas de gas condensación o de biomasa. En ambos casos se reduce el consumo de combustible, ganando en eficiencia. A través de esta empresa es posible acceder a soluciones energéticas integrales y personalizadas para distintas comunidades de vecinos.

Grupo Sholuciona se especializa en operaciones de mantenimiento generales y de salas de máquina en particular para garantizar el cumplimiento de las normativas del RITE. Además, esta empresa ofrece distintas soluciones para mejorar en eficiencia energética.