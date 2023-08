¿Cómo es el masaje facial japonés en The Garden?

Los masajes faciales constituyen uno de tratamientos de spa más populares debido a sus beneficios relacionados con la salud del rostro, y la cultura japonesa es reconocida por diseñar algunas de las técnicas de masaje facial más efectivas. Este tipo de tratamiento se dirige a múltiples capas de piel y músculo por lo que es una forma excelente de revitalizar el cuerpo y la mente después de una temporada ajetreada y llena de tensiones.

Los beneficios de un masaje facial japonés se centran en la relajación, el alivio y la tonificación. The Garden ofrece este servicio junto a muchas otras alternativas centradas en el bienestar físico e interno y provee especialistas en el área para asegurar una experiencia única.

¿En qué consiste el masaje facial japonés? Los masajes faciales son una de las terapias cosméticas más antiguas y se practican desde hace siglos en diferentes culturas. En Japón, se desarrollaron ciertas técnicas que se han extendido por todo el mundo debido a su alta eficacia.

El servicio de masaje facial japonés ofrecido por The Garden consta de varias fases. La primera está enfocada en preparar la piel removiendo las impurezas mediante productos naturales. El objetivo es eliminar la suciedad, las células muertas y el exceso de grasa de la superficie, así como abrir los poros y estimular para luego pasar el drenaje linfático. A continuación se realizan maniobras de masaje, intercalando entre movimientos de amasamiento y movimientos de percusión que suavizan la rigidez en los músculos y los nervios.

La fase final consiste en digitopresión facial aplicando presión con los dedos para eliminar cualquier tensión y tirantez causada por el estrés. Este último paso puede ayudar a reducir las líneas de expresión al estimular la producción natural de colágeno y elastina.

Lifting natural con el masaje facial japonés El masaje facial japonés se centra en facilitar la relajación, así como mejorar la circulación sanguínea. La aplicación de este tratamiento puede limpiar los poros, reducir la hinchazón alrededor de los ojos, estimular el sistema linfático e incluso mejorar el sistema inmunitario.

Las técnicas utilizadas en The Garden permiten tonificar los músculos faciales, reducir las arrugas, desintoxicar y desinflamar los tejidos y mejorar la elasticidad de la piel produciendo el efecto de un lifting facial sin químicos ni procedimientos intrusivos. En las sesiones se utilizan productos 100% ecológicos como savias de bambú, aceites revitalizantes y cremas bioactivas de la marca Dulkamara, los cuales son ricos en ácidos grasos, antioxidantes y vitaminas para acentuar el efecto.

Aunque los beneficios pueden disfrutarse desde la primera sesión, para mantener los resultados a largo plazo es recomendable realizar sesiones semanales para luego pasar a intervalos de 15 días y finalmente, una sesión por mes. En este punto, la piel estará habituada a los cuidados y será más sencillo conservar el efecto rejuvenecedor. El masaje facial japonés de The Garden aporta incontables beneficios a la salud y la estética.