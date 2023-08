Los mejores seguros de moto para conductores novatos

El factor riesgo es el principal elemento que las aseguradoras tienen en cuenta a la hora de determinar el precio de sus pólizas. En el caso de los seguros de moto, entran en juego aspectos como la cilindrada del vehículo, la marca y modelo, o la frecuencia de uso. Pero, entre los factores más relevantes se encuentra la edad, ya que es un componente determinante para las aseguradoras y, especialmente, si hablamos de seguros de moto.

Todo conductor pasa por un periodo de aprendizaje y adquisición de experiencia, por lo que no es de extrañar que las compañías aseguradoras sean más conservadoras en los productos que ofrecen a los más jóvenes y noveles. Por ello, de cara a buscar este primer seguro se pueden usar comparadores de seguros como Rastreator, ya que permite visualizar las diferentes opciones de seguros de moto que hay en el mercado, los distintos precios y encontrar así la opción más adecuada para cada usuario.

Factores que influyen en el precio de un seguro de moto para jóvenes

Para conseguir la póliza que más se adapte a las necesidades del conductor es importante conocer los factores que intervienen en el cálculo del precio del seguro de moto, pues sólo así se podrá negociar con más influencia y evitar pagar de más:

● Edad. En España se pueden conducir vehículos de dos ruedas desde los 16 años, siempre acorde a las limitaciones del tipo de carné y cilindrada del vehículo. La inexperiencia de los más jóvenes es un factor de riesgo para la compañía, de ahí que los precios de los seguros de moto sean superiores en combinaciones como vehículos de 125cc y 16 ó 17 años. Pero, si tu caso es el de un conductor novato aunque con mayor edad, puedes jugar esa baza con tu aseguradora para conseguir una mejor oferta.

● Experiencia. Al igual que la edad, la experiencia o más bien la falta de ella, son un componente de riesgo para la aseguradora. Sin embargo, podría darse el caso de un conductor de automóvil que acabase de sacar su carné de moto. En este supuesto, puedes negociar mejores seguros de moto aduciendo tu experiencia al volante e incluso mostrando tu historial de siniestralidad.

● Cilindrada. La potencia del vehículo también es tenida en cuenta a la hora de calcular la prima del seguro. Si eres un conductor novel, quizá quieras esperar a adquirir una moto de mayor cilindrada y sea más sensato empezar con un ciclomotor de menor potencia para conseguir también un seguro de moto más barato.

● Frecuencia de uso. A mayor uso, más posibilidades de tener una avería o sufrir un accidente, por lo que más costosa será la póliza. Por tanto, si no se hace un uso frecuente del vehículo, debes informar a la compañía para así obtener un seguro de moto más económico.

● Coberturas. La cantidad de aspectos que cubre la póliza también determinan el precio de los seguros de moto, en este caso. De ahí la importancia de repasar en cada una de las pólizas que estemos analizando para contratar qué está incluido y en qué cuantías. En los vehículos de dos ruedas puede haber particularidades como las coberturas del equipamiento propio del conductor, por ejemplo.

En cualquier caso, la seguridad del conductor, pasajeros y vehículo es siempre lo primero, por lo que se deben descartar malas prácticas como:

● Eliminar coberturas que en realidad sí son necesarias sólo con el objetivo de tener un seguro más económico. Si aplicamos el sentido común, debemos fijarnos en todos los aspectos más allá del precio.

● Modificar la titularidad del seguro a un conductor, habitualmente un familiar, de mayor edad y experiencia. En caso de accidente, podrías no tener cobertura.

La utilización de un comparador de seguros es una buena práctica cuando se está decidiendo qué compañía contratar. Más todavía en el caso de vehículos de dos ruedas, jóvenes y conductores novatos, ya que suelen ser pólizas más caras y en las que exprimir todas las opciones para encontrar seguros de moto más baratos cobra especial relevancia.