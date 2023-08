La revolucionaria iridoplastia láser de la Clínica Eyecos. Realizarse el cambio de color de ojos seguro, efectivo y natural

Por una u otra razón, muchas personas han querido siempre cambiar el color de sus ojos y para ello recurren a varias opciones. Durante mucho tiempo, la manera de hacerlo era a través de lentes de contacto, pero esta opción resultaba incómoda para algunos y en gran medida poco práctica. Y es que además de no ser una solución permanente, los resultados que ofrece no se ven naturales. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la tecnología, hoy en día existe la iridoplastia, un procedimiento de cambio de color de ojos mediante láser. En el mundo, una de las clínicas referentes en llevar a cabo este procedimiento es la Clínica Eyecos de Barcelona.

Cambio de color de ojos con láser La Clínica Eyecos es una institución con más de 10 años de experiencia en la realización de iridoplastia, es decir, cambio de color de ojos mediante láser. Se trata de un procedimiento que se lleva a cabo utilizando un láser específico que es sumamente rápido e indoloro, se realiza en consulta y sin la necesidad de pasar por quirófano. Lo que este procedimiento logra es eliminar por completo el pigmento melánico de la cara anterior del iris, con lo cual se puede pasar de un color de ojos oscuros, a un color como el azul, turquesa o grisáceo. Para este procedimiento la Clínica Eyecos utiliza un láser de última generación, con el cual han logrado tratar con éxito a más de 4.500 pacientes. Este dispositivo de última tecnología asegura resultados excelentes y con todas las garantías de seguridad para el paciente.

Resultados que se obtienen con la iridoplastia láser En Clínica Eyecos se pueden alcanzar diferentes resultados, que básicamente son el color azul, turquesa y gris. Todo esto según el nivel de melanina de cada paciente y su genética. Por ejemplo, en pacientes con bajo nivel de melanina inicial se puede lograr un color azul claro. Por su parte, en quienes tienen un grado intermedio de melanina se puede lograr un color turquesa, mientras que en pacientes con ojos muy oscuros al comienzo, el resultado son ojos de un color grisáceo. Hay que destacar que el look que se logra al final es muy natural siempre, ya que no se utilizan colorantes sintéticos, sino que se trata de un color genético de cada persona. Pero lo más importante de todo es que este procedimiento no genera hasta ahora ningún tipo de complicaciones ni riesgo futuro de glaucoma. Además, tampoco representa limitaciones para exploraciones o intervenciones quirúrgicas oftalmológicas, como el fondo de ojo, lasik de miopía, operación de cataratas, o retina.

Como se puede ver, el cambio de color de ojos en la Clínica Eyecos es un procedimiento muy seguro que no representa un riesgo para el paciente, proporcionándole una oportunidad segura y efectiva de cambiar el color de sus ojos mediante una técnica ambulatoria. Esta y más información se puede encontrar en el sitio web de la clínica.