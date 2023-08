La cultura corporativa como solución a la rotación de personal, de la mano de iTalenters

Uno de los mayores desafíos del acelerado entorno empresarial tecnológico es la retención de talento, con el objetivo de mantener la estabilidad organizacional y potenciar su crecimiento.

Mientras para muchas empresas la rotación de personal constante implica un problema a resolver, otras han encontrado la solución en la creación de una sólida cultura corporativa.

Con el objetivo de colaborar con las empresas tecnológicas a construir y mantener la cultura corporativa, la agencia de recursos humanos iTalenters se especializa en evaluar y seleccionar perfiles tecnológicos adecuados a las necesidades de cada compañía, por cultura, tecnología y habilidades personales. Como agencia de selección de personal IT, iTalenters desarrolla un papel fundamental para evitar la rotación de personal, detectando talentos que encajen perfectamente con la cultura corporativa de las empresas.

La importancia de una sólida cultura corporativa La cultura corporativa es un conjunto de valores, creencias y comportamientos compartidos que definen la identidad de una empresa. Esta no solo es vital para retener al talento, sino que también contribuye a atraer nuevos talentos que se alineen con los valores y objetivos de la empresa. Cuando los empleados se sienten parte de una cultura positiva y significativa están más comprometidos con su trabajo y menos propensos a buscar oportunidades en otros lugares.

Encabezada por líderes organizacionales inspiradores, la cultura corporativa permite homogeneizar la misión empresarial y motivar al equipo de trabajo, brindándole un sentido de propósito y pertenencia a cada pilar.

Los líderes en la cultura corporativa tienen un rol clave A través de los líderes, la cultura corporativa puede solidificarse, promoverse y potenciarse, ya que sus acciones, decisiones y estilo de liderazgo influyen directamente en la forma en que el equipo percibe la empresa y se comprometen con su trabajo.

Un buen líder, con una visión clara y una comunicación efectiva, puede transmitir los valores y objetivos de la compañía de una manera que incentive y genere un propósito en el personal. Al establecer expectativas claras, fomentar la colaboración y brindar oportunidades de desarrollo, los líderes pueden crear un entorno de trabajo en el que cada miembro del equipo se sienta valorado y motivado a aportar al proyecto global de la compañía, contribuyendo a la retención del talento.

Selección de personal adecuado a la cultura corporativa iTalenters, una agencia especializada en selección de personal tecnológico, ha entendido la importancia crítica de construir una cultura corporativa sólida desde los líderes, ya que su enfoque se basa en seleccionar candidatos que se ajusten perfectamente tanto a la cultura corporativa de la compañía que los contratará, como al estilo de liderazgo de sus responsables. Para eso, la agencia emplea un proceso de selección minucioso y efectivo, que tiene en cuenta las habilidades técnicas y la adecuación cultural.

Con su "win-win-win process", iTalenters garantiza una selección exitosa, respaldada por un seguimiento personalizado con el nuevo empleado durante varios meses para asegurarse de que cumpla con las expectativas de la empresa. En caso de que la selección no sea acertada, iTalenters se compromete a reemplazar el perfil sin coste adicional.

Gracias a su enfoque, iTalenters ha logrado una alta tasa de efectividad en la retención de empleados. Según sus registros, el 98 ? los candidatos contratados a través de la agencia permanecen en la empresa, lo que demuestra la calidad de la selección realizada por iTalenters y la importancia de la compatibilidad cultural en la retención de talento.