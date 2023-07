El tratamiento para el párpado superior inflamado en Barcelona, por el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus

La blefaritis es una condición oftalmológica que puede presentarse en personas de todas las edades y que se detecta al observar el borde de los párpados inflamados. Esta condición una vez aparece en un paciente puede continuar haciéndolo en repetidas ocasiones a lo largo de su vida.

Es esencial aplicar el tratamiento de la blefaritis al inicio de la inflamación para evitar que se complique, especialmente cuando se infectan las glándulas que se encuentran en esta región.

¿Qué genera la blefaritis y cómo suele presentarse? Por lo general, la blefaritis se genera a partir de la proliferación excesiva de bacterias en el párpado debido a un mal funcionamiento de las glándulas sebáceas del mismo. Estas bacterias liberan toxinas (lipasa), que irritan los párpados e incrementan la severidad del proceso patológico, produciendo un círculo vicioso de inflamación e irritación que debe ser tratado por especialistas. También es muy frecuente la presencia de un pequeño parásito, el Demodex, que se instala en el interior de las glándulas sebáceas y se alimenta de su grasa, produciendo irritación y ojo seco, al ocasionar la atrofia de las glándulas de Meibomio. Esta situación es muy frecuente, aumentando con la edad y es fundamental estudiarlo porque se sabe que es una de las causas más frecuentes de ojo seco evaporativo por disfunción de las glándulas de Meibomio.

Otras causas que originan la blefaritis es la presencia de enfermedades dermatológicas, como la Rosácea, la dermatitis seborreica, dermatitis atópica y las reacciones alérgicas, especialmente a los productos que se utilizan en cosmética.

Es particularmente interesante, saber que en los niños es más frecuente la presencia de blefaritis, y se debe a que son más reactivos, hay más incidencia de alteraciones alérgicas, atopia, desequilibrios nutricionales o trastornos tipo hipermetropía.

Finalmente, se está viendo que ha aumentado la presencia de blefaritis acompañando a trastornos nutricionales como las intolerancias al gluten o la lactosa. En estos casos se produce un cuadro inflamatorio generalizado que afecta más a ciertos órganos, como los ojos y muy especialmente los párpados, ocasionando inflamación, parpados edematosos y con presencia de blefaritis.

Las personas pueden darse cuenta de que tienen blefaritis cuando sienten dicha inflamación, enrojecimiento, lagrimeo, comezón, ardor y molestia en los párpados.

Por supuesto, en algunos pacientes, pueden aparecer otros síntomas como costras amarillas en la base de las pestañas y alteraciones visuales en casos más severos.

El modo de evitar la aparición constante de la blefaritis El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus recomienda a sus pacientes mantener limpia la zona de los párpados. Esto lo pueden hacer con un bastoncillo de algodón húmedo, simplemente con agua o con alguno de los productos que el oftalmólogo le recomendará.

Actualmente, no se recomienda utilizar jabones neutros para este tipo de limpieza, se ha demostrado que pueden irritar todavía más. También se recomienda no aplicar calor en los párpados, ya que inducen más inflamación. Las lágrimas artificiales pueden ayudar a mejorar las molestias y la dieta rica en omega 3 también contribuye a la salud de los párpados.

Las lágrimas artificiales sin conservantes son las más recomendadas para estos casos, ya que no contienen productos químicos que puedan irritar la superficie ocular. Los antibióticos tópicos y orales también resultan eficaces para tratar la blefaritis y reducir con efectividad las sensaciones molestas en el proceso. Sin embargo, es importante que los afectados reciban un diagnóstico de profesionales con experiencia antes de utilizar dichos antibióticos.

