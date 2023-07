“El 'cosplay' es una forma que encontré para ir manejando mi depresión”

Neydi Yarely García es una joven y talentosa artista hondureña radicada en Tegucigalpa que se dedica al arte del 'cosplay', el dibujo y también a las manualidades con diferentes materiales. En la actualidad también es estudiante, se gana la vida decorando fiestas de cumpleaños entre otras actividades cercanas al arte y la cultura que se han convertido en su emprendimiento. También es una apasionada de la música, la fotografía, el anime y las películas de terror.

Su carrera artística ha dado pasos bastante importantes y ya se ha ganado dos concursos cosplay en diferentes años en su ciudad natal. Ella considera que ser cosplayer le ha ayudado crecer, ya que es un proceso extenso y en ocasiones agotador pero que se logra con mucho esfuerzo. Otro de los elementos que destaca de su expresión artística es el nivel de experiencia que se va obteniendo en técnicas de acabado y materiales para usar ya sean estos nuevos o reciclados.

Al hacer cosplay también puedes por un momento ser el personaje de un manga o cómic que te agrade y así también inspirar a los demás a ver este tipo de expresiones del arte como más naturales ya que, a decir verdad el cosplay viene siendo un oficio que algunos de sus representantes toman como un simple pasatiempo que te da la oportunidad de conocer a otros artistas del cosplay y compartir experiencias para así ir mejorando la técnica y el acabado de los trabajos a realizar.

Pasen entonces, a leer esta entrevista que la joven artista nos ha regalado y en la que vamos a conocer su visión del arte y la riqueza de la cultura del cosplay.



¿Qué o quién te llevó a ser 'cosplayer'? Para serte sincera no me inspiré en nadie solo sucedió así de repente cuando fui a una convención y miré a muchas personas disfrazadas y como me gusta mucho el hacer manualidades me dieron ganas de intentarlo.

¿Cuántos cosplays has realizado? Nos podrías describir brevemente. He hecho un total de 18 cosplay entre los que se destacan: Marcelin (Hora de aventura) Komori (Boku no hero Academia) Manos de (Película) Gloxinia (Nanatzu no taizai) Tookoyami Fumikage (Boku no hero Academi) Hades (Serie Hércules) Umbreon (Pokemón) Undertaker (Kuroshitsuji) Ryuk (Death note) Princesa mononoke (Película animada) Shomp cadenas (Mario bross) Mi vecino Totoro (Película animada) Mei hatsume (Boku no Hero academi) Erza skarlet (Fairy tail) Shaymin (Pokemón) Poison Ivi (Batman) Cyno (Genshin impact videojuego) Palutena (Kinoko serie).

¿Consideras que esta carrera que has empezado está dando frutos? En lo de adquirir experiencia si da frutos cuando te esfuerzas mucho por avanzar más cada día para mejorar cada 'cosplay' y hacerlo lo mejor posible.

¿Qué le dirías a esos chavos/as que están afuera tratando de hacer cosplays pero temen darse a conocer? Que se animen si es algo que les gusta, que se esfuercen en hacerlo mejor cada día, no importa si es con poco presupuesto por algo se empieza y que no les de pena el que dirán al fin y acabo es un pasatiempo hermoso y divertido y no siempre se tiene el tiempo de hacer algo que nos guste. Vivan libremente y brillen a su manera.

¿Por qué decidiste ser 'cosplayer'? Por que me ha gustado la experiencia me gusta el querer aprender más, es una forma que encontré para ir manejando mi depresión: el solo pensar en que a las personas les encanta mis 'cosplay', por muy sencillos que sean algunos, me da tanta alegría y me anima a seguir haciendo más 'cosplay', aunque debo admitir que es un pasatiempo caro, pero te da la oportunidad de disfrazarte de personajes que te gustan y también la oportunidad de llamar la atención con tu trabajo y mucho más cuando lo haces con amor.

Sé que también has incursionado en diferentes artes para el emprendimiento. ¿Cómo lograste generar equilibrio para tu trabajo, la familia y cultivar estas diferentes expresiones artísticas? Me he dedicado más a lo que es el arte en alambre, prácticamente me he enfocado en emprender por falta de empleo y creo que lo mejor de este emprendimiento es que te queda tiempo para dedicarte al hogar, estudiar y hacer 'cosplays'.

¿Es difícil ser un 'cosplayer' reconocido? La verdad, sí.



¿En alguna ocasión has querido tirar la toalla y seguir en otras expresiones artísticas? Es algo que amo y agradezco tanto a Dios porque mi familia me apoya en todo lo que me gusta hacer y pues nunca me dejo derribar.

La cultura del manga, anime y 'cosplays' cada día toma mucho más auge en el mundo. ¿Crees que esto es bueno para fortalecer esta pasión en los jóvenes? Yo creo que si, es un pasatiempo bonito y que hagan cosplays hace que otras personas se inspiren y se diviertan.

¿Qué le dirías a los padres de familia que aún creen que la cultura japonesa es una influencia no tan buena para sus hijos? Que los apoyen, que no detengan ese impulso de que quieran hacer algo, pues al fin y al cabo, en esta era los jóvenes ya tenemos conciencia de lo que es bueno y dudoso además de que el anime no es malo como piensa la mayoría, algunos tienen historias esperanzadoras, mensajes que calan con fuerza en la memoria y en la humanidad.

¿Cómo ves el rumbo que está tomando el arte del 'cosplay'. Crees que aún falta mucho por hacer? Va tomando buen camino, hay nuevos chicos (as) que se han unido a esta comunidad y si, falta mucho por hacer en varios aspectos.

¿Tenés algún artista del 'cosplay' que te inspire? Kimpatsu cosplay y Allison Tabita.

¿Sé que has tenido la oportunidad de ganar un par de concursos importantes de 'cosplay'. Contanos cómo ha sido esa experiencia? Tuve la suerte de ganar con mi primer cosplay y sentí tan bonito, me impulso a seguir haciendo más y pasó un tiempo largo para que volviera a ganar otra vez. Eso sucedió el año pasado, en un festival gane primer lugar en categoría amateur con mi cosplay de la película "Totoro mi vecino" que es muy especial para mi.



El arte de la mujer cada día es más visible y podemos ver a muchas féminas haciendo cosplay. ¿Cómo crees qué podemos colaborar desde la sociedad para que la visión artística de la mujer siga creciendo? Ayudarían compartiendo, recomendando a otros eventos que se dedican al ámbito de la cultura japonesa tanto a nivel nacional como internacional para que se pueda visibilizar más el talento hondureño y podamos crecer como mujeres 'cosplayer'.

Algunas palabras que quisieras dedicar a alguien por este andar artístico. Le agradezco de todo corazón a un amigo que siempre me acompaña a los eventos de cultura japonesa y convenciones. A mi madre porque me ha apoyado mucho aunque no le gusta que me desvele haciendo 'cosplay', pero siempre esta ahí ayudándome en todo los aspectos, a mis hermanos porque son los primeros admiradores de mi trabajo, a las personas que he conocido en este ámbito que han sido sinceras y siempre me han brindado su apoyo con todos ellos estoy muy agradecida de todo corazón.