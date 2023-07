Cuáles son las ventajas de la publicidad exterior con vehículos y buses promocionales

En el momento de publicitar los productos o servicios que ofrece una empresa, es usual emplear canales como el marketing digital, la televisión o la radio, así como los mupis o los circuitos de vallas. No obstante, una de las estrategias más efectivas para posicionar una marca en espacios físicos y ampliar sus canales de promoción es la publicidad exterior móvil. En este marco, One Ad Media se especializa en la comercialización de campañas en vehículos y buses promocionales totalmente vinilados, con diferentes formatos, brindando a sus clientes la posibilidad de elegir el recorrido que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Por qué utilizar vehículos promocionales como estrategia de publicidad exterior? Entre los principales beneficios del uso de vehículos y buses promocionales como método de publicidad exterior es posible mencionar el aumento de la visibilidad de los productos o servicios de una compañía, los cuales pueden generar un alto impacto en las zonas de interés de los anunciantes. Al mismo tiempo, estos pueden emplear la segmentación geográfica de sus potenciales consumidores, además de su comportamiento de habitabilidad para elegir los recorridos de los vehículos y así lograr un mayor alcance de público.

Asimismo, los autobuses y vehículos vinilados pueden funcionar como stands en ferias, actos públicos y otros eventos, ofreciendo una gran visibilidad desde cualquier ángulo. En el mismo camino, este tipo de publicidad exterior no solo provoca un recuerdo de marca superior a los demás medios, sino que permite sorprender y captar la atención de los transeúntes. Para ello, One Ad Media ofrece todo tipo de vehículos totalmente vinilados que recorrerán rutas personalizadas y exclusivas para lograr una campaña impactante, notoria y efectiva.

Servicio de publicidad exterior con vehículos publicitarios en toda España One Ad Media es una agencia de medios y publicidad con más de 3 décadas de experiencia en el sector, la cual cuenta con un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el mercado publicitario para garantizar a sus clientes un servicio a la medida de sus necesidades. En este aspecto, los especialistas de la firma se encargan de gestionar la flota propiedad de Bus & Trucks en distintos puntos del territorio español, ofreciendo la comercialización de campañas en vehículos y buses promocionales de diferentes formatos.

Así, la publicidad exterior mediante vehículos y buses promocionales vinilados es ideal para las empresas que busquen posicionar su marca, generando un alto impacto visual y llamando la atención de las personas en la vía pública.

Con herramientas de planificación y medición de audiencias que permiten determinar cuál es la acción publicitaria adecuada para cada compañía, One Ad Media es una de las mejores opciones a la hora de dar a conocer una marca.