Los beneficios de la publicidad exterior con vehículos y autobuses promocionales

A la hora de potenciar los canales de promoción de una compañía y de posicionar una marca en espacios físicos, la publicidad exterior puede ser una buena alternativa, ya que se complementa perfectamente con otras estrategias como la televisión, la radio y el marketing digital, así como con los circuitos de vallas o mupis. De esta manera, con el objetivo de sorprender y captar la atención de las personas en el espacio público, One Ad Media ofrece una vasta gama de autobuses y vehículos totalmente vinilados con el formato y recorrido que mejor se adecúen a las necesidades de cada cliente,

¿Cuáles son las ventajas de utilizar vehículos promocionales? Emplear vehículos y buses promocionales como estrategia de publicidad exterior conlleva múltiples beneficios para las empresas. En primer lugar, puede aumentar considerablemente la visibilidad de una marca, impactando visualmente a los transeúntes que se encuentran en el área de interés del anunciante. A su vez, este tiene la ventaja de poder elegir el recorrido de los vehículos, por lo que su "valla móvil" se moverá de forma estratégica de acuerdo con la segmentación por las zonas geográficas y el comportamiento de habitabilidad urbana de su público objetivo.

Por ende, este tipo de publicidad exterior permite alcanzar un mayor número de potenciales clientes en comparación con los métodos publicitarios fijos, además de ofrecer la posibilidad de utilizar los vehículos promocionales como stands en actos públicos, ferias u otros eventos similares. Para ello, los vehículos y buses promocionales de One Ad Media se pueden vinilar completamente, permitiendo que el mensaje pueda ser visto desde cualquier ángulo para destacar e impactar en la vía pública.

Autobuses y vehículos promocionales, de la mano de One Ad Media Con más de 30 años de trayectoria como agencia de medios y publicidad, One Ad Media ha logrado adaptarse a las necesidades de sus clientes y a los cambios del mercado publicitario, razón por la que ha desarrollado un servicio de publicidad exterior mediante vehículos completamente vinilados. A este respecto, la firma se especializa en la comercialización de este tipo de campañas en diferentes puntos de España a través de la flota propiedad de Bus & Trucks.

Así, las compañías que contraten este servicio podrán llamar la atención de las personas que circulen por sus zonas de interés, generando un alto impacto visual que permitirá posicionar sus marcas y captar potenciales consumidores.

Por lo tanto, quienes estén interesados en contratar los autobuses y vehículos promocionales de One Ad Media, pueden ingresar a su página web y completar el formulario de contacto para gozar de todos los beneficios de esta estrategia de publicidad exterior.