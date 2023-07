Disney Cruise Line inaugurará su nueva isla privada en Las Bahamas el próximo año

Disney Cruise Line ha anunciado las fechas inaugurales y los itinerarios seleccionados para su nuevo destino insular en las Bahamas, encabezando una temporada llena de itinerarios nuevos en verano de 2024. Junto con los primeros viajes a Lighthouse Point, las familias podrán elegir vacaciones mágicas a destinos que incluyen el Mediterráneo, el norte de Europa, Alaska y el Caribe.

“Estamos encantados de llevar a las familias a nuevos lugares durante la temporada de verano de 2024, incluido nuestro nuevo destino isleño en Lighthouse Point en las Bahamas”, dijo Sharon Siskie, vicepresidenta sénior y directora general de Disney Cruise Line. “También estamos encantados de regresar a Europa con nuevos puertos de escala y ofrecer emocionantes aventuras en Alaska y el Caribe. Todos estos viajes de Disney Cruise Line brindan las experiencias únicas que nuestros huéspedes esperan de Disney, desde cenas en sus variados restaurantes y el entretenimiento deslumbrante, hasta encuentros con personajes y un servicio legendario”.

Primeros viajes a Lighthouse Point En junio de 2024, Disney Cruise Line estrenará su nuevo destino en las Bahamas en la isla de Eleuthera de Lighthouse Point. Los huéspedes que naveguen a bordo del Disney Magic desde Fort Lauderdale, Florida, descubrirán un refugio de playa vibrante diseñado y pensando para las familias, infundido con el color y la energía del arte de las Bahamas, y desarrollado con un compromiso con la conservación y sostenibilidad en su esencia.

Una navegación inaugural de 7 noches a bordo del Disney Fantasy desde Puerto Cañaveral, Florida, el 8 de junio permitirá a los huéspedes estar entre los primeros en darse un chapuzón en las aguas cristalinas de este nuevo destino, Lighthouse Point. Este último itinerario a la isla de Disney Cruise Line contará con dos paradas en Lighthouse Point y un día en Castaway Cay, la primera Isla privada en las Bahamas de Disney Cruise Line. El 6 de junio, un crucero preliminar de tres noches a bordo del

Disney Magic desde Fort Lauderdale ofrecerá un adelanto de Lighthouse Point con acceso limitado a algunas áreas.

Después del viaje inaugural, Lighthouse Point será un puerto de escala destacado en viajes selectos de tres, cuatro y cinco noches a las Bahamas y el Caribe en el Disney Magic desde Fort Lauderdale. Estos itinerarios variarán las paradas entre Lighthouse Point y Castaway Cay, con cinco salidas especiales que incluyen ambos destinos insulares de Disney Cruise Line.

Nuevos destinos europeos Los sueños cobrarán vida para los huéspedes de Disney Cruise Line en el verano de 2024 cuando Disney Dream regrese a los principales destinos europeos en el Mediterráneo, las islas griegas, las islas británicas, los fiordos noruegos e Islandia.

Estos viajes contarán con una serie de nuevos puertos de escala, incluidos Valencia, España; Haugesund, Noruega; y Hamburgo, Alemania, junto a tres destinos mediterráneos que regresarán por primera vez desde 2014: Catania, Italia; Kusadasi, Turquía; y La Valeta, Malta.

Los cruceros por el Mediterráneo y las islas griegas desde Barcelona y Civitavecchia (Roma) oscilarán entre cinco y once noches, mientras que los viajes por el norte de Europa y las islas británicas ofrecerán itinerarios desde tres noches hasta un viaje de doce noches que incluye los fiordos noruegos, tres días en Islandia y una noche en Reykjavik.

Aventuras en Alaska Los cruceros a Alaska desde Vancouver, Canadá, regresarán en el Disney Wonder de mayo a septiembre de 2024, ofreciendo más oportunidades para que las familias experimenten el esplendor natural y la aventura de “The Last Frontier” con viajes de cinco, siete y nueve noches. La majestuosa vida silvestre y el impresionante paisaje en lugares icónicos como Juneau, Skagway, Ketchikan y la vista de glaciares a lo largo de Stikine Icecap se combinarán con el entretenimiento, la comida y el servicio al huésped de Disney para crear unas vacaciones familiares que celebren el espíritu de Alaska tanto en tierra como a bordo.

Escapadas tropicales a las Bahamas y el Caribe desde Puerto Cañaveral Disney Fantasy y Disney Wish viajarán a islas bañadas por el sol en las Bahamas y el Caribe en el verano de 2024. Todos los viajes en estos barcos con base en Puerto Cañaveral incluirán una visita a Castaway Cay, un pintoresco oasis en una isla privada en las Bahamas que ofrece algo para todos en la familia, desde diversión y relajación hasta actividades acuáticas de aventura.

El Disney Wish contará con vacaciones de tres y cuatro noches en las Bahamas, mientras que el Disney Fantasy navegará a puertos populares en el este y oeste del Caribe en cruceros de siete noches. Un viaje de cinco noches de Disney Fantasy en julio llevará a las familias a Nassau con dos paradas en Castaway Cay, mientras que una navegación especial de 10 noches por el sur del Caribe les brindará a las familias otra oportunidad de visitar Lighthouse Point con visitas adicionales a las islas de Antigua, St. Lucia, Dominica, tórtola y Castaway Cay.