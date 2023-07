La colección Swatch NEON llega a España de la mano de Elegance; una joyería y relojería reconocida de Tenerife

Elegance, una reconocida relojería y joyería de Tenerife que ofrece un amplio catálogo tanto de marcas como modelos, este verano trae a España la colección de relojes Swatch NEON.

Esta nueva línea de la reconocida marca suiza, sin perder ese estilo de ser la antítesis de las ediciones clásicas y tradicionales de dispositivos, presenta cuatro diseños que combinan rasgos futuristas y nostálgicos con llamativos tonos luminiscentes y fluorescentes.

En este marco, la tienda online de las Islas Canarias ofrece algunos de estos modelos en colores neón que llevan “la liberación provocadora de los ochenta y los noventa” a otro nivel.

Una colección multicolor que rompe con la monotonía La firma del reconocido grupo relojero suizo irrumpió en esta temporada estival con una colección exclusiva que rompe con la monotonía de la relojería clásica y está inspirada en algunos de los modelos icónicos que la marca fabricó durante los 80 y 90.

Los Swatch Neon se destacan por dibujos tribales, étnicos, purpurina, líneas y esferas, acompañadas de una fusión multicolor que irradia originalidad y diversión para aquellos amantes de la moda que no siguen los estándares establecidos.

En este contexto, la relojería y joyería Elegance ofrece en su plataforma online cuatro diseños de la exclusiva línea de relojes: el Big Bold Crono en dos ediciones, el Big Bold y el Neon Gent.

El Big Bold Crono (SB06J100), uno de los más vendidos, encarna a una versión retro de los 90 (Grand Prix SCJ101) y exhibe una esfera de colores neón, junto a un vidrio acrílico. Su correa azul oscuro está fabricada con materiales biológicos al igual que la caja de color amarillo brillante.

El Big Bold Crono, a diferencia del anterior, está inspirado en el White Horses Chrono SCW100 y dispone de una esfera y diversos pulsadores en tonos flúor que destacan sobre la correa y la caja – ambas en colores blancos – que están confeccionadas con biomateriales.

El Swatch Neon Big Bold, en tanto, sigue el patrón de un modelo emblemático de los 80: Techno-Sphere GK101. Este reloj fabricado con vidrio acrílico y materiales biológicos presenta una esfera transparente recortada en amarillo, junto a una correa verde oscuro y trabillas negras que confieren un divertido contraste.

El diseño Neon Gent de la marca, por su parte, toma inspiración de un Swatch de los 90: el Skychart GN705. El dispositivo – respecto de las demás líneas – emerge con una multiplicidad de colores vivos, además de una correa rosa fucsia y una hebilla amarilla transparente que terminan de configurar un look retro.

Servicio de asesoramiento, venta y posventa de relojes completo Elegance es una empresa familiar dedicada desde hace más de 40 años a la comercialización de relojería y joyería no solo en el ámbito de las Islas Canarias, sino también en el resto de España y en el plano internacional.

En este marco, la firma de Tenerife cuenta con un equipo profesional que brinda una atención personalizada al cliente por medios telefónicos, correo electrónico o WhatsApp y un completo servicio de posventa.

Cabe destacar que el catálogo de la plataforma online exhibe desde relojes para mujeres, hombres o colecciones especiales de las mejores marcas hasta numerosos complementos de bisutería para mujer.