Masaje relajante para liberar estrés y tensión acumulada en la cabina de tratamientos de All Yours

El masaje relajante es una técnica terapéutica que cada vez gana más notoriedad alrededor del mundo, ya que aporta diversos beneficios a quienes se lo realizan, como lo es la liberación del estrés y la tensión acumulada. Además, este es un tratamiento que mejora la autoestima y la energía vital aportando un profundo sentimiento de bienestar físico y mental.

En la cabina de tratamientos de All Yours, cuentan con un espacio de desconexión con una selección de masajes relajantes corporales y faciales, que aportan una máxima revitalización y paz a sus clientes.

La cabina de All Yours y sus tratamientos de relajación All Yours, templo de la cosmética clean beauty, abrió sus puertas en el año 2021 en el corazón de Barcelona y, desde entonces, le ha dado la bienvenida a más de 60 marcas de cosmética natural, para complacer a las nuevas generaciones que se preocupan por el medio ambiente y el cuidado de su piel o cabello con productos formulados a base de ingredientes orgánicos y 100 % seguros.

Además de la comercialización de productos para el cuidado personal, la empresa cosmética propone tratamientos faciales y masajes relajantes a través su cabina privada, un espacio impecable dentro de su tienda donde la belleza y el bienestar se reencuentran.

Su propósito es mimar a sus clientes a través de un equipo de expertos masajistas, quienes se encargan de realizar los tratamientos relajantes diseñados para desconectar del caos de la ciudad y el constante estrés debido al trabajo de oficina o los quehaceres del hogar.

Masajes relajantes para liberar estrés y tensión acumulada El estrés puede ocasionar efectos adversos en la salud de las personas, por ello, es importante hacer actividades que contrarresten este estado de preocupación que genera tensión mental y física. El masaje relajante puede ayudar significativamente a liberar el estrés y la tensión acumulada.

Por ello, All Yours ha abierto un espacio que representa un oasis de cuidado y restauración personal dentro de su tienda, ofreciendo servicios de masajes relajantes en Barcelona que ayudan a aliviar tensiones musculares, mejorar la circulación y conseguir la disminución del estrés.

La tienda cuenta con dos paquetes de masajes antiestrés, uno de estos es un masaje relajante de treinta minutos por un valor de 40 euros, el cual incluye doble limpieza y masaje personalizado en zona a escoger, como hombros, cuello o espalda. No obstante, el cliente puede elegir un extra masaje Kobido facial o reflexología podal.

Por otro lado, ofrecen el paquete de masaje relajante facial y corporal de una hora por un valor de 60 euros, que incluye un masaje facial relajante empleado para liberar el estrés, revitalizar la piel y garantizar un estado meditativo. Este servicio a diferencia del anterior, ofrece una experiencia más personalizada, atendiendo las necesidades específicas de cada cliente.

Además, este paquete de masaje incluye un anclaje de Cook para armonizar la energía y liberar el estrés, también un masaje Shiatsu, que permite armonizar cuerpo, mente y emociones. Cabe destacar, que para los masajes se emplean aceites esenciales para nutrir la piel y disolver las tensiones y se realizan bajo previa cita.