¿Qué ofrecen los productos cosméticos y las extensiones de pestañas de VEKI?

La popularidad de las extensiones de pestañas se ha disparado en la última década. Esta industria empezó con las pestañas clásicas pelo a pelo, en el que se unía una extensión de pestañas a una pestaña natural. Sin embargo, el aumento de la demanda ha conducido a innovaciones en servicios y productos.

En VEKI se mantienen a la vanguardia ofreciendo una amplia sección de productos para pestañas, que van desde extensiones y lifting de pestañas hasta todos los accesorios necesarios para realizar estos servicios. Además, su academia ofrece cursos orientados a la formación de los futuros profesionales en extensiones de pestañas, comúnmente llamados lashmakers o lashistas. Por tanto, la marca se presenta como una excelente alternativa para quienes se dedican a esta área de la estética y para aquellos que quieren unirse.

Abanicos prearmados, un producto cada vez más popular en el sector de la estética Entre las innovaciones en el mundo de las pestañas se encuentran los abanicos prearmados. Se trata de un producto diseñado para ahorrar tiempo, facilitar la colocación de múltiples pestañas y que no requiere mucha habilidad para su aplicación.

Los abanicos se componen de un grupo de entre 2 y 8 pestañas que se pegan o unen a la base. La idea es que los estilistas puedan trabajar en menor tiempo al no tener que crear los abanicos a mano, como hacían de manera tradicional. De este modo, pueden dar a sus clientes una mejor apariencia de forma rápida y sin necesidad de capacitación adicional.

Por otro lado, estas extensiones de pestañas ofrecen un excelente volumen, potenciando la mirada y aportando un toque más glamuroso. Además, pueden encontrarse en diferentes tamaños y estilos, permitiendo personalizar el look de acuerdo con las preferencias y la ocasión del cliente.

Productos para pestañas disponibles en VEKI En el catálogo de VEKI, es posible encontrar una amplia gama de abanicos prearmados, que incluyen opciones de volumen 3D a 6D, diferentes curvaturas como C, D y la nueva y popular curvatura M, así como las pestañas 5D "Efecto Mojado", “Efecto Kim”, o “Whispy”. Una solución perfecta para los profesionales de la estética de pestañas.

Pero, además, la marca ofrece una extensa gama de opciones ideales para transformar la mirada de los clientes. Un ejemplo de ello son los productos para lifting de pestañas, que ayudan a elevar la pestaña natural. También cuentan con pestañas pelo a pelo con variedad de largos, curvaturas y grosores. Además, disponen de adhesivos, removedor, desengrasante, pinzas, productos para el cuidado de pestañas y otros accesorios y herramientas para extensiones. Por otro lado, ofrecen cursos presenciales personalizados, tanto para profesionales como para personas que inician su camino en el embellecimiento de las pestañas.

VEKI se presenta como un excelente aliado para quienes trabajan en el área estética, proporcionando una gran cantidad de productos para pestañas, con una buena relación calidad-precio. Sus cursos están enfocados en dotar a los participantes de herramientas y conocimientos para que se mantengan a la vanguardia de los nuevos tratamientos del sector.