Alquilar una casa en Ibiza con piscina para disfrutar de las vacaciones con familia o amigos

Ibiza es una isla paradisíaca conocida por la belleza de sus playas, su agradable clima mediterráneo, exquisita gastronomía, así como la variedad de opciones de entretenimiento para todas las edades. Además, es un destino que atrae visitantes que buscan vivir una experiencia vacacional de desconexión, ya que la región está repleta de opciones de alquiler casa Ibiza con todas las comodidades necesarias para el descanso.

Una alternativa destacada son los servicios de Can Corda. La empresa ofrece casas vacacionales de lujo, ubicadas en privilegiados puntos de la isla, donde la tranquilidad, el confort y la intimidad son los protagonistas.

Alquiler de casa en Ibiza, a tan solo 3,3 kilómetros de la ciudad El agitado ritmo de vida cotidiano hace que muchas personas añoren en sus vacaciones momentos de tranquilidad, alejados del ruido de la ciudad. La empresa Can Corda se ha esmerado por hacer posible esta deseo, brindando variedad de opciones de alojamiento a pocos kilómetros de la ciudad de Ibiza, donde se respira un aire de exclusividad, tranquilidad y confort.

Una de sus alternativas es Ca Na Marta. Este está situada en el centro de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, a 3,3 kilómetros de Ibiza y muy cerca de la playa Talamanca.

La casa tiene una capacidad para 8 personas. Cuenta con cuatro dormitorios dobles, cada una con cama matrimonial. Sus instalaciones están diseñadas para el confort y la exclusividad. Tiene un amplio salón con techo de sabinas, tres baños interiores, cocina equipada, aire acondicionado, televisión y equipo de música. Mientras que su área externa está dotada de hermosos jardines con zona de barbacoa y una amplia piscina, ideal para relajarse en un día soleado.

Vacaciones inolvidables en Ibiza Desde Can Corda no solo se esmeran por brindar a los turistas estancias bien acondicionadas, sino también con precios justos. Sus tarifas están libres de comisiones y gastos adicionales que solo terminan por alterar el presupuesto vacacional.

Los usuarios interesados en recibir un presupuesto de alquiler de casa en Ibiza puede acceder a la página web de la compañía y seleccionar la fecha de entrada y salida de su estancia, así como el número de huéspedes. De inmediato, la plataforma mostrará la disponibilidad de fecha y el coste del servicio. En caso de ser necesaria más información, cuentan con un equipo de asesores que se encargan de resolver cualquier duda de sus clientes sobre el servicio de hospedaje.

Ibiza es un destino mágico, de gran belleza natural, que vale la pena conocer y disfrutar con familia o amigos. Por eso, viajar a esta región es una oportunidad para desconectarse del ruido urbano, disfrutando de espacios para la tranquilidad y el confort en estancias de lujo como las que ofrece Can Corda.