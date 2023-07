Cómo reconocer los primeros síntomas en la enfermedad de Parkinson

A medida que el cuerpo va envejeciendo, es más propenso a sufrir enfermedades relacionadas con la edad, una de ellas es el Parkinson. Esta se relaciona con un trastorno progresivo, que daña el sistema nervioso, afectando los movimientos, equilibrio y postura. Es importante identificar los síntomas del Parkinson desde la primera etapa, para adquirir un tratamiento que ayude a controlar la degeneración de los nervios. Aunque estos síntomas aparecen lentamente, se debe prestar especial atención a los cambios pequeños en hombres y mujeres mayores de 60 años. En este sentido, Brunimarsa, servicio de atención domiciliaria especializado en este tipo de patologías, explica, de forma clara, cómo reconocer los primeros signos del Parkinson.

Síntomas Parkinson en su etapa inicial Entre las enfermedades que afectan a las personas mayores, el Parkinson es la segunda más preocupante de los trastornos degenerativos progresivos del sistema nervioso. Quien lo sufre, suele presentar un daño lento en el movimiento, control muscular y equilibrio. Al momento de notar cambios, es importante entender que el Parkinson afecta de forma diferente a hombres y mujeres. Según un estudio desarrollado por científicos del Instituto Neurológico Nacional Fondazione Mondino, en Italia, los hombres tienen un doble riesgo a desarrollar la patología, pero las mujeres están propensas a tener una progresión más rápida. En la primera etapa, las pacientes femeninas no muestran síntomas motores, estos se asocian a la enfermedad más avanzada, entre los más comunes destacan los temblores, caídas recurrentes y músculos más rígidos. En el caso de los masculinos, suelen presentar leves cambios en sus actividades rutinarias, como el deterioro de su postura y el equilibrio. En ambos también se asocian los movimientos más lentos, pérdida de acciones automáticas y cambios en la forma de escribir y hablar. Brunimarsa cuenta con profesionales especializados y perfectamente cualificados en el cuidado de estas patologías que, a buen seguro, ayudarán a sobrellevar las mismas.

Tratar a tiempo para evitar complicaciones del Parkinson Existen ciertos factores de riesgo que se asocian a la enfermedad, como la herencia o la exposición a toxinas como herbicidas y pesticidas, pero el más evidente es la edad. En un rango promedio, el 3 % de la población de 65 años sufre de Parkinson y este número aumenta mientras la edad va avanzando. Además de disminuir las capacidades motoras, las personas con esta enfermedad presentan mayor dificultad para pensar, cambios emocionales, problemas para masticar e incluso tragar, trastorno del sueño, estreñimiento y demás afecciones que se muestran mientras la enfermedad va avanzando. Si bien, el Parkinson no tiene cura, una detección temprana permite obtener medicamentos que ayudan a controlar la progresión de los síntomas y mejorar su estilo de vida a largo plazo. De cualquier forma, identificar los síntomas del Parkinson es la clave para ayudar a las personas mayores a reducir las complicaciones relacionadas con la enfermedad. Es por ello que Brunimarsa recomienda acudir a un profesional, en caso de notar las primeras señales para que evalúe si esos síntomas son o no constitutivos de tener Parkinson.