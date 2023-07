Roda de Bará, lujo, comodidad y playas

Sumergido en la belleza y el encanto de la Costa Dorada, Roda de Bará se erige como un lugar excepcional para aquellos que buscan un estilo de vida que fusione tranquilidad y confort. Esta localidad costera no solo ofrece un entorno idílico para establecerse, sino, también, la posibilidad de vivir en exclusivas viviendas unifamiliares de alto standing que redefinen el concepto de lujo y hogar. Con la constructora Sotabento, una de las empresas especializadas en el alto standing de la zona, es posible acceder a propiedades de obra nueva en Roda de Bará, donde la luminosidad, la modernidad y la privacidad se combinan en armonía.

El estilo de vida y el encanto del pueblo de Roda de Bará Ubicado en Tarragona, a escasos 50 minutos del aeropuerto internacional de Barcelona, el pueblo de Roda de Bará es una joya costera que se encuentra en un entorno natural privilegiado, rodeado de playas de arena fina y aguas cristalinas. Este tranquilo rincón de la Costa Dorada ofrece un ambiente relajado y apacible, perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio de la vida urbana y, disfrutar de un estilo de vida más sereno en un ambiente de prestigio.

El pueblo es considerado uno de los tesoros que mejor conserva la riqueza cultural e histórica de Cataluña, gracias al patrimonio cultural que lo distingue. El destacado Arco de Bará, un monumento romano de alto valor histórico y, el imponente Castillo de Roc de Sant Gaietà, construido en el siglo XIX, son testigos del pasado de la región y ofrecen una vista panorámica impresionante. En cuanto a paisajes, también se destacan sus cuatro playas de arena fina, completamente equipadas para disfrutar a diario de momentos de relax junto al mar.

Las calles empedradas y casas blancas con detalles pintorescos evocan la esencia mediterránea, haciendo de Roda de Bará, una población con ambiente acogedor de seis mil habitantes, que mantienen la tradición local, adaptando el siglo XXI a su estilo clásico.

Viviendas unifamiliares de alto standing en Roda de Bará En esta idílica localidad, se están llevando a cabo proyectos de obra nueva con varias viviendas de alto standing que representan el pináculo de la comodidad y la elegancia. The Green Valley es una de las promociones estrella con más cantidad de viviendas unifamiliares en proyección. Se trata de residencias meticulosamente diseñadas por Sotabento, con apoyo de la firma de Porcelanosa Group, que son los elegidos para diseñar los acabados de todas las viviendas.

Cada vivienda unifamiliar se caracteriza por su practicidad y distribución, con la ventaja además de contar con piscina privada, que invita a disfrutar de refrescantes baños.

Con las viviendas unifamiliares que ofrece Sotabento, vivir en Roda de Bará no solo significa aprovechar el estilo de vida y las atracciones que ofrece esta encantadora localidad, sino, también, disfrutar de una vivienda de alto standing, lujosa y confortable.