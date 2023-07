El auge silencioso del Bitcoin y las criptomonedas: radiografía económica y social

Sin lugar a dudas las criptomonedas, o monedas virtuales, han supuesto uno de los grandes activos digitales de los últimos años. No en vano, son consideradas por muchos como el oro del SXXI. Todo un revulsivo para la economía global que se ha visto personificado en la que hoy en día sigue siendo una de las criptomonedas más rentables y con mayor capitalización de mercado, el Bitcoin. No obstante, para entender su auge y posterior asentamiento debemos comprender su significado, posicionamiento actual (en base a datos económicos) y los motivos que han llevado a dicho activo digital a suponer toda una revolución dentro del mercado financiero. Acompáñanos en este pequeño paseo, a modo de actualización económica y social, por este fascinante mundo.

¿Qué son las criptomonedas y el Bitcoin?

A estas alturas, probablemente la mayoría sea consciente de que el Bitcoin es la criptomoneda con mayor proyección global. Y al precio de bitcoin nos remitimos. No obstante, ¿qué es eso de las criptomonedas? Sin entrar en términos y vocablos demasiado técnicos, podríamos decir que nos referimos a un sistema de dinero digital cuya principal particularidad radica en su descentralización de cualquier gobierno y en el uso de tecnología criptográfica para controlar, y asegurar, las diferentes transacciones y compras realizadas.

Por su parte, el Bitcoin cuenta en su haber con la particularidad de ser la primera criptomoneda en surgir (2009). Erigiéndose desde el principio como la alternativa más demandada en todo el mundo. No en vano, nos encontramos ante una cripto que capitaliza actualmente el mercado global con cerca de 530 billones de dólares estadounidenses. Habiendo logrado, a pesar del actual contexto social y económico, un incremento de más del 80% durante el primer semestre de 2023. Algo que ha llevado a dicha criptomoneda a cerrar por encima de los 30.000 dólares durante el mes de junio.

Motivos del auge del Bitcoin

La estandarización del Bitcoin como criptomoneda por excelencia deja claro que su éxito no es una cuestión de mera coincidencia. No obstante, en pocas ocasiones nos paramos a pensar detenidamente las causas, coyunturales o no, de dicho éxito. Por todo ello, hemos decidido compartir con todos vosotros algunos de los motivos, y ventajas, que apuntan directamente a su actual auge:

Seguridad Una de las principales señas de identidad del Bitcoin es el uso de la tecnología blockchain. Una suerte de registro criptográfico de carácter público que organiza en bloques (enlazables entre sí) todas las transacciones y operaciones realizadas de una forma prácticamente inexpugnable. Algo que, como os podéis imaginar, aporta un plus de seguridad. En el caso concreto que aquí nos ocupa el sistema de encriptado escogido por Bitcoin es el hash SHA-256.

Si a todo lo anterior sumamos su carácter descentralizado la conclusión es clara. Las criptomonedas son uno de los medios de pago y transacción online más seguros, y transparentes, a la hora de mantener a salvo nuestros datos financieros y personales. Siendo consideradas por muchos expertos como los activos digitales más difíciles de hackear. Algo que, como os podéis imaginar, resulta tremendamente necesario en un clima de incertidumbre social y tendencia inflacionista.

Nueva forma de pago El auge digital, y el crecimiento exponencial del eCommerce, hacen que el Bitcoin se haya erigido como una de las formas de pago, totalmente digitales, más escogidas por la ciudadanía. Comodidad, inmediatez, seguridad, eficiencia, ahorro, accesibilidad... Las razones para ello resultan tremendamente variadas y hacen que el comercio electrónico sustente buena parte de sus pilares económicos sobre esta modalidad de pago online. Tal es el grado de seguridad que, según un reciente informe del Banco de España, las criptomonedas movieron unos 60.000 millones de euros (2021) en España. Lo que viene siendo una media de más de 1.000 euros por persona. Tendencia que, según todos los indicativos, sigue las mismas pautas en el resto de Europa.



Por poner algún ejemplo representativo. PayPal, la plataforma de pago más famosa del mundo entero, con un volumen de usuarios repartidos por todo el planeta superior a los 350 millones, ya implementa gestionar tu propia cartera de criptomonedas como forma de pago. ¡Ahí es nada!

Valor de inversión El Bitcoin es considerado por muchos como un medio digital con gran reserva de valor. Algo que, como criptomoneda, lo convierte en no pocas ocasiones en toda una ventana de oportunidad para los inversores nacionales e internacionales.

Supresión de barreras Otra de las grandes ventajas de las monedas virtuales pasa por la supresión de cualquier tipo de barrera física. Y es que, como forma de pago adoptada de forma global, logra que una transacción, con independencia del país o la ubicación exacta, se despoje de cualquier tipo de gasto adicional. Por cierto, y como ya hemos comentado más arriba, otro motivo más para ejercer como eje motor de gran parte del comercio electrónico.

Es cierto que, como cualquier nuevo ecosistema económico, las criptomonedas aún tienen un largo camino por delante. Contando con no pocos retos e incógnitas que despejar. No obstante, su adopción generalizada y su rendimiento a nivel global hacen que su proyección de futuro no tenga parangón digital alguno.