En los Premios Salón Look 2023, Yukiro recibe el Premio a la Mejor Empresa Emprendedora Sector Peluquería

Con el objetivo de poner en valor el trabajo de los profesionales, empresas y entidades que forman parte del sector de la peluquería y la estética, recientemente tuvo lugar en el Auditorio Sur de IFEMA Madrid la novena edición de los Premios Salón Look.

En este marco, Yukiro Organic, un proyecto que arrancó con muchísima ilusión en el 2022, se proclamó ganador del Premio a la Mejor Empresa Emprendedora Sector Peluquería, una distinción que reconoce la innovación, creatividad y el esfuerzo de la firma con un producto diferencial, efectivo y respetuoso con el medio ambiente y la salud del cabello.

Yukiro, ganadora en los Premios Salón Look 2023 El pasado día 6 de junio tuvo lugar en Madrid uno de los eventos más representativos del ámbito de la belleza del mercado de habla hispana: los Premios Salón Look. Este acontecimiento reunió a los principales actores del sector para distinguirlos por la mejora en la formación y en la gestión empresarial, así como en la difusión, promoción y acción social en sus áreas de actividad.

De esta manera, cerca de 300 invitados y 28 profesionales, empresas y entidades seleccionados como finalistas se dieron cita en IFEMA Madrid, donde un jurado compuesto por reconocidas personalidades del sector seleccionó a los diferentes ganadores en las 9 categorías.

Uno de ellos fue la marca de coloración 100 % vegetal para el cabello Yukiro, la cual ganó el Premio a la Mejor Empresa Emprendedora Sector Peluquería, destacando no solo por la amplia experiencia de sus creadores, sino también por ofrecer un producto innovador y un servicio saludable a sus clientas.

Una herramienta saludable, sostenible y orgánica en el mundo de la belleza Reconocida con el Premio a la Mejor Empresa Emprendedora Sector Peluquería en la última edición de los Premios Salón Look, Yukiro es un proyecto desarrollado por tres profesionales con más de 16 años de experiencia en el sector del cuidado del cabello y de la moda, siendo formadores en algunas de las compañías más importantes del sector.

Así, esta firma de bio-peluquería se ha posicionado como una opción natural, saludable, sostenible y orgánica de dar color a los cabellos, basada en el conocimiento ancestral de la cultura japonesa y en años de investigación por parte de sus creadores.

En este sentido, Yukiro Organic cuida el cabello de sus clientas mediante un servicio que aporta sensaciones, salud y sostenibilidad, creando resultados únicos mediante la naturalidad y la multitonalidad de sus colores en barros.

Un equilibrio entre bienestar, tratamiento y belleza Un protocolo de aplicación basado en la cultura japonesa del equilibrio de las emociones, mediante el disfrute de los sentidos, olor, color, textura, un momento para relajarse y serenar mente y cuerpo, junto con lo mejor de las plantas para embellecer y cuidar el cabello.

Los productos de Yukiro son una alternativa ideal para profesionales, puesto que pueden combinarse con otras técnicas y métodos de coloración en el mismo salón, además de incluir formación técnica y de no comportar una gran inversión. Mejoran la experiencia de los clientes con un nuevo servicio totalmente natural y efectivo.

Este es un premio que reconoce, no solo la calidad del producto, sino la filosofía de cuidado por el medioambiente y el respeto por la naturaleza de una empresa emergente que lleva vías de consolidarse dentro del mundo de la belleza.