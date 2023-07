Kobe Motor disputará por decimoctava vez la Baja España Aragón, la cita más prestigiosa del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno

Semana grande y marcada en rojo para Kobe Motor, que disputará por decimoctava vez la Baja España Aragón. La prueba con más trayectoria de la especialidad en nuestro país, será una vez más valedera para el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno (CERTT) y la Copa FIA de Bajas Cross Country. En este marco, la formación madrileña tratará de seguir con su impecable racha de resultados de esta temporada.



También será la decimoctava participación en esta prestigiosa carrera para el piloto del equipo, Alberto Dorsch, que a su vez alcanzará la “mayoría de edad” en una prueba en la que ha cosechado varios triunfos en el pasado tanto a nivel nacional como a nivel FIA dentro de la categoría T2, la reservada a los vehículos de serie 4x4, siempre con su Toyota Land Cruiser.

“La Baja España Aragón es siempre la prueba más importante de la temporada”, reconoce Alberto Dorsch. “Debuté en ella en 2002 como copiloto y me perdí la edición de 2005 por el nacimiento de mi hijo mayor. Es una carrera única, súper dura, con mucho calor y que atrae a los mejores equipos de todo el mundo. En la Baja hemos vivido experiencias de todos los colores, hemos ganado varias veces incluso a las formaciones mundialistas y hemos abandonado en tres ocasiones”.



“La Baja España Aragón es para Kobe Motor la cita más exigente y emocionante del año. Nos encanta poder medirnos contra las formaciones que dominan la categoría T2 a nivel mundial y saber que en algunas ediciones las hemos superado. En todos estos años, la carrera ha ido cambiando de ubicación, formato y terreno, pero lo que no ha cambiado nunca ha sido su esencia, lo que la hace tan especial y atractiva para todos”, añade el piloto de Kobe Motor, que además de participar en la carrera también colabora con la organización del evento con la cesión de diferentes vehículos de toda la gama Toyota.

Con dos triunfos en su casillero en las dos pruebas disputadas hasta el momento, en Extremadura y Lorca, Alberto Dorsch y su navegante, Marcos Martínez, buscarán en Teruel sumar su tercera victoria consecutiva en la clase T2. De este modo, pretenden afianzarse en lo alto de la clasificación de su categoría en el CERTT 2023.



“El objetivo este fin de semana es ganar. Si conseguimos la tercera victoria en tres carreras será un paso muy importante de cara a nuestras opciones al título nacional. No estará sentenciando, quedará mucho por delante, pero sería cerrar la primera mitad de la temporada de la mejor forma posible”, explica Dorsch.

La Baja España Aragón se pondrá en marcha este viernes con la disputa de la prólogo y la primera etapa, con 185 kilómetros cronometrados. El sábado, los equipos disputará dos secciones más (de 156 y 171 km, respectivamente) que sumarán 327 kilómetros de carrera tras haber completado un recorrido total de 875 km.

La frase del Campeón del Mundo Juan Manuel Fangio: "Lo que se pierde en subida, no se recupera en la bajada”.