Si buscas tarotistas buenas, esta es la mejor tarotista del 2023

El tarot es una disciplina que vuelve con fuerza. En un momento en el que creencias espirituales o, al menos, formas de conocimiento no demostradas empíricamente como el horóscopo ganan reconocimiento, los servicios de videncia recuperan un protagonismo que habían perdido con el paso de los años.

Muchas personas creen en el poder de la adivinación, en que hay personas con aura, con energía o con sabiduría suficiente como para realizar predicciones que finalmente se cumplen. Y por otra parte, también hay gente que busca desesperadamente respuesta a ciertas inquietudes o preocupaciones que les generan desconcierto y ansiedad.

La figura de las videntes o tarotistas, más allá de su ratio de acierto en las predicciones, ayuda a generar confianza. Los vínculos que se crean entre estas profesionales y las personas que acceden a las consultas suponen apoyo y ayuda ante esas dudas que provocan tanto desorden. Hoy te señalamos dos de las mejores tarotistas que actualmente prestan servicios de videncia sin gabinete y que destacan por su buen trato.

Luz Vega “La adivinadora”



Luz Vega, la mejor adivinadora merece el hueco más destacado en este listado porque es toda una profesional del tarot. Se trata de una vidente de carne y hueso, como podemos comprobar en su perfil de Instagram. Su porcentaje de aciertos es más que notable, y más allá de esto, su éxito no radica tanto en este aspecto, sino en la cantidad de detalles que aporta.

Así, lo relevante en este caso es que ofrece mucha precisión en los detalles que aporta. Esto ayuda a generar más confianza entre las personas que acuden a su consulta. A su vez, la trayectoria de Luz Vega con este mundo del tarot no es algo que le llegue de nuevas, pues en su caso podemos decir que es un don innato. Su abuela era vidente y bruja.

A su capacidad natural suma un amplio conocimiento del tarot. Ella ha querido conocer más a fondo esta disciplina, lo que es un plus para muchas personas que contactan con ella. Luz Vega, por otra parte, domina otras ramas del conocimiento, ya que conoce el poder de las plantas y vive en conexión con la naturaleza.

En su caso no hablamos únicamente de un gabinete de tarot, sino de un equipo. Alrededor de ella aparece un equipo muy reducido de profesionales que también prestan servicio. Han sido seleccionados por la propia Luz Vega, aunque los clientes, si lo desean, pueden recurrir directamente a Luz.

Sus sesiones de tarot son directas, con respuestas claras, sin matices ni rodeos de ningún tipo. Ella y su equipo se toman su profesión con mucha seriedad y no buscan alargar las sesiones. Esta vidente está disponible, ella y sus compañeros, en todo momento, 24 horas al día y 7 días a la semana. Además, sus precios son muy competitivos, con una excelente relación calidad – precio.

Para contactar con ella, lo mejor es acudir directamente a sus números de teléfono, +34 620 134 554 / 931 517 842, o bien hacer lo propio desde la web https://www.adivinadora.com/ o desde su perfil en Instagram, que está abierto. Un último dato importante, sus consultas no son 806, lo que asegura mayor transparencia.

Emma Lluna

Una segunda opción es Emma Luna. Emma Lluna, es una vidente sin gabinete que comparte algunas características con Luz Vega, como el alto porcentaje de aciertos y la riqueza en los detalles que ofrece ante cualquier consulta. Asimismo, en este caso también hablamos de un poder innato, ya que es vidente desde que nació.

Emma Lluna está especializada en tarot, astrología y brujería tradicional. Su conexión con la naturaleza es total. Aquí destacamos a una tarotista que trabaja de manera individual, siempre sola, a no ser que por cuestiones de disponibilidad o recursos el cliente decida contactar con una persona de su confianza.



Se trata de una vidente muy deseada, pero que solo atiende con cita previa. Sus precios, por tanto, no están al alcance de todos los públicos, pero no son consultas 806. Eso sí, los resultados son muy positivos, con sesiones de tarot directas y sin desvíos de lo realmente importante. Su vía de contacto es el teléfono +34 679 381 646 al que puedes llamar o enviar un whatsapp en cualquier momento, o bien a través de su web emmalluna.com. Si te apetece conocerla mejor, no dudes en entrar en su perfil de Instagram, y comprobar por ti mismo que se trata de alguien con un magnetismo especial, auténtica y de carne y hueso.