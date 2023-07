Ponerse guapo y moreno sin descuidar la piel en verano, gracias a los 3 consejos de Siwon

No se puede sobrevivir al verano únicamente a base de crema solar, pero tampoco hay que llenar la maleta de cosméticos al irse de vacaciones. Siwon, una de las marcas líderes en España de cosmética masculina, demuestra que solo se necesitan tres trucos para ponerse guapo sin descuidar la piel esta temporada. Un bronceado envidiable, buen aspecto y desconexión total. A eso aspiran muchos hombres este verano.

Y aunque sería tentador confiar en que el sol abrasador, la crema solar y un espejo amable hagan todo el trabajo… A menudo se pasan por alto las verdaderas claves para una piel perfecta después de muchas horas de exposición solar.

¿La buena noticia? No se necesita llenar la maleta de cosméticos ni distraerse de los planes al aire libre, en la playa o la piscina con complicadas rutinas de skincare.

Siwon, la marca española experta en cosmética masculina, desvela los tres pasos imprescindibles para conseguir una piel imbatible antes, durante y después de las vacaciones.

Exfoliación, el secreto mejor guardado para un bronceado duradero A diferencia de lo que se suele pensar, la exfoliación no “se lleva” el moreno que tanto ha costado conseguir por el desagüe, sino que es fundamental para mantener un bronceado más luminoso, uniforme y duradero.

Al eliminar las células muertas de la piel, el sol se adhiere mejor a las células más jóvenes, que tardarán casi un mes en desprenderse.

Sin embargo, no cualquier producto vale. Coffee Crush, el exfoliante facial de Siwon, combina exfoliación física (café) y química (ácido salicílico) para limpiar en profundidad poros, puntos negros, granos y otras impurezas sin resecar la piel.

Además de por su aroma a café, Coffee Crush engancha en todos los sentidos, gracias a que los resultados se notan con apenas 1-2 usos semanales. Por ese motivo, es fácil aficionarse a este exfoliante más allá de las vacaciones.

«Buen olor y buena textura, te deja la piel limpia y suave sin resecar», así lo cuentan los propios usuarios de la marca, «resultados espectaculares desde la primera aplicación»

Hidratación sin brillos para enfrentar cada día con buena cara Aunque la hidratación es importante todos los días del año, se vuelve imprescindible en épocas en las que las personas se ven expuestas durante mucho tiempo a altas temperaturas, sol, cloro, sal…

Las consecuencias de un rostro deshidratado (quemaduras, manchas, acné…) harán sudar la gota gorda si no se combaten a tiempo, especialmente si se tiene piel grasa.

Desde Siwon presentan al mejor aliado de batallas: su crema hidratante tipo gel Dragon Shot. Su fórmula (con ácido hialurónico, ginseng y sangre de dragón) hidrata el cutis, elimina los brillos y previene la oxidación. Además, se absorbe en cuestión de segundos y deja la piel fresca, por lo que es ideal para usarla a diario incluso en esos días de verano especialmente calurosos.

Así describe su experiencia uno de los usuarios de Dragon Shot: “Lo utilizo todas las mañanas y noto la piel mucho mejor. No deja sensación pegajosa y huele genial. Durante el día, noto la piel mucho menos grasa y sin brillos”.

Protector y aftersun: la combinación imbatible del verano En el arsenal cosmético de verano no puede faltar el protector solar para cualquier plan al aire libre. Y con Handsomefyer SUN, la crema solar de Siwon, se tiene mucho más que eso: combina protector SPF50 de amplio espectro y un efecto perfeccionador que copia el tono de piel, oculta imperfecciones y mejora el aspecto al instante.

En palabras de los propios usuarios del producto: “Te cambia la cara en un segundo, te protege contra el sol sin dejarte brillos y encima huele fenomenal… ¿está el genio de la lámpara dentro del Handsomefyer Sun?"

Después de muchas horas bajo el sol, el aftersun no es opcional. Por eso, Siwon acompaña su protector solar con el nuevo aftersun de la marca: Melonizer.

Melonizer acelera la reparación de la piel, calma las quemaduras y prolonga el bronceado el doble de tiempo. Aroma a melón y sandía, efecto refrescante al instante y una textura ligera tipo gel que se absorbe en segundos… En definitiva, un cóctel veraniego perfecto para terminar el día con unos momentos de disfrute extra.

“Se siente como refresca, calma y alivia los daños del sol. Además, el olor a melón es tan rico que dan ganas de comérsela”, afirma uno de los clientes de Siwon que ya la han probado.

En conclusión, lucir un aspecto envidiable durante el verano no requiere complejas rutinas ni decenas de productos. Con estos tres sencillos trucos que deja Siwon, se puede cuidar la piel y conseguir un bronceado intenso y duradero sin complicaciones. Y lo más importante: con mucho disfrute y sin distraerse de las vacaciones.