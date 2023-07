Detectives de Las Heras explica cómo asegurarse de que las pruebas de un detective privado sean válidas

La agencia de Detectives de Las Heras es una de las empresas más importantes de investigación privada en España. Cuenta con un equipo de expertos altamente calificados en la provisión de servicios investigativos a empresas, familias, particulares, bufetes de abogados, mutuas y compañías de seguros.

Sus experimentados profesionales brindan un completo asesoramiento técnico, basado en las experiencias recogidas durante su desempeño en las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado durante más de 40 años. Uno de sus servicios más destacados son las pruebas de un detective privado, las cuales resultan válidas para presentarse en los Tribunales de Justicia y organismos oficiales del país.

Investigaciones fiables en diversas áreas La agencia catalana de investigación privada que dirige el detective titular Ignacio de las Heras Castellví ha sido condecorada 4 veces por su vocación de servicio y una prestación desarrollada en amplias áreas de intervención tanto en territorio español como en otros países.

El principal objetivo de esta empresa es que las pruebas de un detective privado sean concluyentes y aptas para ser exhibidas en los tribunales jurídicos y diversos entes oficiales de la nación.

En el ámbito de la investigación empresarial, los Detectives de Las Heras cumplen funciones de control de la dedicación, exclusividad y cumplimiento de la jornada laboral en representantes, delegados, visitadores y autoventas; verifican las actividades sindicales, el absentismo laboral, la competencia desleal, solvencias fingidas, etc. Todo ello con personal infiltrado y aportación de videos y fotografías a la Magistratura y estamentos oficiales.

En el terreno familiar y particular, los investigadores se dedican a la infidelidad conyugal, revisión de pensiones, custodia de los hijos y búsqueda de personas. En la misma línea, el aporte de la agencia a los despachos de abogados involucra acciones de duplicidad de viviendas, cesiones y subrogaciones, derecho de familia, herencias y sucesiones, embargos e informes de solvencia, entre otros.

En materia mercantil, prevé una participación en la investigación de competencia ilícita, derecho societario, patentes y marcas, suspensiones de pagos y quiebras.

Detectives de las Heras, a su vez, ejerce tareas para las compañías de seguros en los siniestros fingidos o inexistentes, incendios provocados, revisión de los antecedentes clínicos y secuelas en los accidentados, robos, responsabilidad civil y cualquiera otra clase de incidencia que justifica una presencia reiterada en los Tribunales de Justicia.

Tecnologías de última generación para cada caso El despacho autorizado por el Ministerio del Interior dispone de investigadores privados titulados que emplean la tecnología más avanzada para conseguir evidencias fiables y así poder resolver cada caso de una forma discreta y eficaz. Abarcan desde la instalación y detección de cámaras ocultas hasta barridos electrónicos, el uso de micrófonos de ambiente y telefónicos y el seguimiento de vehículos por GPS. Del mismo modo, también recurren al análisis de ordenadores y dispositivos móviles, a la venta y alquiler de equipos electrónicos y al empleo de furgonetas camufladas.

La agencia Detectives de Las Heras opera en varias ciudades españolas y posee una extensa red de colaboradores en la mayoría de países de la Unión Europea, donde no es necesario abonar el coste de desplazamiento, hoteles y coches de alquiler.

Ignacio de las Heras

Detective Titular, lic, 1.154

Condecorado Mº Interior

N.R.S.P: 10.177