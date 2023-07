Gesenco Formación, la escuela especializada en la formación a distancia en edición de vídeo

La evolución de la edición de vídeo ha llegado muy lejos durante los últimos años hasta la actualidad, un avance sin precedentes que ha abierto las puertas a una variedad de campos de negocios. Desde plataformas como YouTube, hasta las redes sociales, las oportunidades profesionales para quienes se dedican a la edición de vídeo han aumentado exponencialmente.

Pero, por supuesto, la mejor manera de aprovechar todo este auge es formándose adecuadamente en esta área. Para ello, la escuela de diseño Gesenco Formación, especializada en la formación a distancia, está ofreciendo dos cursos online de edición de vídeo mediante el uso de las herramientas más avanzadas y especializadas en esta tarea actualmente.

Curso experto en la edición de vídeo con Adobe Premiere y Adobe After Effects Adobe Premiere y Adobe After Effects son dos de los software más utilizados por los profesionales de la industria audiovisual para la edición de vídeo. Ambas cuentan con toda una amplia gama de herramientas que permiten crear producciones de vídeo de excelente calidad. Es por ello que Gesenco Formación ha decidido ofrecer un curso experto en edición, montaje, composición y animación de vídeos profesionales, haciendo uso de estos dos programas.

Esta formación tiene una duración de 600 horas, durante un periodo de 18 meses. Mediante una modalidad de e-learning, el estudiante se formará de manera práctica y teórica en la edición, montaje y posproducción de vídeos profesionales. De la misma manera, aprenderá a desarrollar los formatos audiovisuales más demandados actualmente, a estudiar los recursos y técnicas aplicadas al montaje de vídeos, lenguaje audiovisual, movimientos de cámara... También podrá adquirir conocimiento sobre cómo desarrollar un proyecto audiovisual, y por supuesto, a manejar como un experto la interfaz y las herramientas que ofrece Adobe Premiere y Adobe After Effects.

Formación en edición de vídeo Davinci Resolve Otro de los programas favoritos de los profesionales de la industria audiovisual y que ha logrado convertirse en uno de los mejores y más populares del momento, es Davinci Resolve. En este curso experto, los estudiantes aprenderán a utilizar todas las funcionalidades que ofrece este software y a aprovecharlo al máximo para la edición de vídeos y el desarrollo de proyectos audiovisuales.

Con este curso, el estudiante profundizará en los conceptos más importantes de la posproducción de vídeo con este programa, a conocer y dominar su interfaz y a especializarse de manera práctica con el mismo. Esta formación también es completamente online y tiene una duración de 600 horas durante 18 meses.

Finalmente, hay que mencionar que ambas formaciones ofrecen también tutorías personalizadas durante todo el tiempo que dure el curso. Además, proporcionan también acceso a material necesario, el cual será enviado al estudiante. Y, por último, una titulación profesional que certifica sus conocimientos y que le servirá para abrir puertas en las oportunidades laborales que ahora mismo ofrece la edición de vídeo profesional. Para mayor información, en la web de Gesenco Formación se pueden encontrar todos los detalles sobre ambas formaciones.