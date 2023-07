La última innovación para el cuidado de la higiene íntima. Vulvisens, la crema neurodermatológica para el cuidado de la zona íntima revoluciona el mercado.

Todas las mujeres están de acuerdo en lo incómodo y molesto que puede resultar sentir picor en la zona íntima. El picor vulvar afecta a la forma de vestirse, a la vida íntima y puede llegar a ser desesperante. Rascar la zona no es recomendable, ya que resulta en un empeoramiento. Y el problema es que esta condición es cada vez más común. Los expertos insisten en que es necesario establecer unas pautas de cuidado íntimo diario.

Hay muchas causas que pueden desembocar en la aparición de sequedad, picor, ardor o molestias en la zona íntima. Entre ellas, los ginecólogos coinciden en que los cambios hormonales (menstruación, embarazos y sobre todo la menopausia) juegan un papel esencial, pero además, las infecciones frecuentes o la exposición a agentes irritantes (cloro, ropa interior sintética…) pueden iniciar o agravar la situación. En cualquier caso, más de un 10% las mujeres se ve afectada por molestias en la zona íntima que limitan su actividad diaria y tienen un gran impacto en su calidad de vida.

Un laboratorio alicantino ha dado con la solución definitiva a este problema: la neurodermatología. Prospera Biotech, una spin off de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), desarrolla y comercializa productos que calman el picor y las molestias típicas de las pieles sensibles con un abordaje totalmente innovador: actuando sobre las terminaciones nerviosas de la piel. De esta forma, sus formulaciones mejoran eficazmente las molestias respetando el equilibrio de la piel y devolviéndole su salud.

En esta ocasión, Prospera Biotech acaba de lanzar su último producto: Vulvisens, una crema específica para el cuidado de la zona íntima femenina. Esta fórmula no solo cuenta con sus innovadores ingredientes neurodermatológicos calmantes; Vulvisens también está enriquecido con ingredientes prebióticos, que ayudan a recuperar el equilibrio microbiano natural de esta zona, y aceites vegetales, como aceite de aguacate, extracto de caléndula y extracto de rosa moqueta, con propiedades hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias. El resultado, un producto 360º perfecto para el cuidado diario íntimo. Además, Vulvisens ha sido avalado por ensayos de seguridad y eficacia llevados a cabo por empresas independientes.

La tecnología de Prospera Biotech es el resultado de la investigación en neurociencia que se ha llevado a cabo durante los últimos 25 años en el Instituto de Biotecnología Sanitaria (IDIBE) de la UMH. Además, sus descubrimientos continúan la línea de trabajo del Dr. Julius, Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2021. “Siempre trabajamos en áreas en las que identificamos que hay una necesidad real, que la gente tiene la calidad de vida mermada, y a partir de ahí desarrollamos productos específicos para cada condición. Nos esforzamos mucho por seguir siempre unos estándares muy altos de seguridad y eficacia”, indica la CEO de la compañía, la Dra. Marta García Escolano.

Desde que la compañía surgió a principios de 2020 ha lanzado varios productos neurodermatológicos al mercado y sus aplicaciones son, en ocasiones, tan innovadoras como su mecanismo de acción: Ecrisens®, un gel para el control de la sudoración excesiva; Oncapsisens, una crema para el cuidado de la piel sensible ocasionada por la quimioterapia y Nocisens una línea de tres productos para las pieles sensibles con tendencia atópica.

Todos los productos de Prospera Biotech pueden adquirirse a través de su página web y en farmacias.