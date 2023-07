Ventajas de trabajar en el extranjero para aprender inglés

El conocimiento del idioma inglés se ha convertido en una herramienta muy importante para cualquier tipo de trabajo, por lo que dicha formación marca un diferencial importante en el momento de una búsqueda laboral.

Las formas de adquisición de conceptos son variadas, desde asistir a un instituto formativo de enseñanza en diferentes etapas hasta trabajar en el extranjero, una práctica en la cual se puede tomar contacto directo con la cultura de otro país.

Empleos en el extranjero para aprender inglés Según las estadísticas globales, el idioma inglés es uno de los más hablados en el mundo. Esto quedó evidenciado en el último trabajo presentado por Statista, en el que dicha lengua aparece en el primer puesto con más de 1.400 millones de hablantes.

Esos datos la convierten en una herramienta indispensable tanto para quienes desean viajar por el mundo como para las personas que desean potenciar su carrera académica o profesional, ya sea en el sector público como privado.

Factores a tener en cuenta A la hora de buscar trabajo en el extranjero, hay que tener en cuenta el período disponible para viajar, que será determinante a la hora de enfocarse a un sector/tipo de trabajo u otros. Durante el verano, las posibilidades son muy amplias: desde monitor para grupos de idiomas en el extranjero, en los que se exigen experiencia trabajando con jóvenes y nivel alto de inglés, hasta trabajos en hostelería. Según llega el otoño/invierno, es mejor optar por trabajos en fábricas u hoteles, donde la demanda es mucho mayor.

Igualmente, el nivel de idioma es determinante. Mientras que el inglés vale para trabajar en casi cualquier destino, en otros países se requerirá además hablar el idioma local. Desde agencias de trabajo en el extranjero como Aula Inglés Academy, no recomiendan salir de España si no se tiene al menos un nivel intermedio de inglés. Integrarse en una nueva cultura y hacer gestiones sencillas como conseguir el número de la Seguridad Social o reservar un alojamiento pueden ser una pesadilla si se va a un país europeo solo hablando español.

A la hora de elegir el destino, igualmente se deben valorar las prioridades. Si es aprender inglés, el destino favorito es Irlanda. Trabajar en un hotel rural en Suiza es la opción ideal para candidatos que quieren ahorrar dinero, ya que los salarios son el triple que en España. Si bien es verdad que el idioma del entorno laboral al trabajar en un hotel europeo es por defecto el inglés, si se trabaja en países donde la lengua materna no es el inglés, se deberá estar dispuesto a hablar lo básico al menos del idioma del país (alemán, francés).

Por último, pero casi lo más importante, es decidir si uno va a buscar trabajo por su cuenta o se va a apoyar en agencias especializadas en ayudar a las personas a conseguir empleo en otros países. La primera opción sería solo recomendable para candidatos con niveles altos de idioma del país de destino. Si no es el caso, es mucho más fácil conseguir trabajo a través de agencias. Dichas agencias pueden encontrarse buscando en internet o aplicando a ofertas de empleo. Dentro de las agencias, es posible dividirlas en dos: las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), que intermedian entre la empresa y los candidatos, y se llevan una parte de sueldo; o las agencias de idiomas, que cobran una cuota inicial por la formación, la consultoría y la gestión de documentación, pero luego la relación laboral es directamente con la empresa y se cobrará un sueldo íntegro. En ambos casos, se debe disponer de una oferta de empleo por escrito o un contrato de trabajo, y un alojamiento organizado antes de salir de España. Así se viaja y se empieza a trabajar de inmediato y a generar ingresos, además de poderse realizar todas las consultas en cuanto al cumplimiento de obligaciones como trabajador en destino, tanto en el trabajo, como de cara a visados, Seguridad Social e impuestos. Es conveniente asegurarse que estas agencias llevan tiempo operando en el mercado, pero también tener en cuenta que el éxito de este tipo de experiencias depende siempre mucho de la actitud con la que se viaja. Se requiere flexibilidad, resiliencia, capacidad de adaptación y estar abierto a conocer gente nueva y entender que los trabajos no son perfectos y que todo va a ser muy diferente a lo que se está habituado.

Claves del programa de empleo en el exterior a través de una agencia de idiomas Uno de los puntos más importantes que resalta Aula Inglés Academy es que su programa incluye una formación muy completa, con garantía de colocación para sus clientes o devolución del importe invertido en la formación. En ese sentido, los candidatos pueden acceder a coaching telefónico con un experto en entrevistas, soporte para la elaboración de curriculum vitae y cartas de presentación, cursos de idiomas en el nivel deseado y curso de inglés adaptado para el trabajo en el sector de hostelería. Cabe destacar que el programa también incluye asesoramiento personalizado para la vida en el extranjero y 100 horas de formación en idioma inglés o incluso combinándolas con otros idiomas, con el objetivo de sentar las bases para desempañar una labor precisa en cualquier país.