Rosario Barros Peña publica ‘El viaje’, una obra de ficción llena de personajes reales

Rosario Barros Peña escribió El viaje en 2007, pero fue el encierro compartido durante la pandemia y todos los viajes que no pudo realizar, lo que le han servido de inspiración para publicarlo. “En el año 2007 tenía dos novelas terminadas, Las manzanas no se tocan y El viaje. Además de muchas ideas en la cabeza, pero me di cuenta de que la escritura me estaba aislando e intenté participar en tertulias, grupos de teatro y coros. Lo hice con suerte y aparqué lo escrito y las ideas para cuando no tuviera fuerzas para salir de casa, pero cuando el covid hizo su aparición y, por ley, tuvimos que encerrarnos, volví al ordenador. Cada uno de los 99 días del encierro total escribí un poema. Compartí estos escritos con todos mis amigos y hubo uno que ordenó los poemas y los convirtió en un libro”, añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “unas páginas cercanas y amables con las que espero que disfrute”.

La propia Rosario destaca de este libro a sus personajes. “Mis estudios y mi trabajo como psicóloga, además de mi experiencia administrativa de trato directo con público hacen que conozca de otra manera a las personas. Creo que está lleno de seres humanos reales. Tiene un protagonista, al que adoro, que arrastra la culpa de una petición a la que se negó y busca el perdón, pero todos los que se cruzan en su viaje están vivos y tienen cosas importantes que contar. Como lo escribí entre los años 2005 y 2007 y lo he revisado muchas veces, en cada ocasión incluía un nuevo matiz en las personas y en las situaciones”.

Sinopsis Antonio vuelve a Florencia «con poco equipaje y sin esperanza», para mostrarle a Irene la Toscana, en un viaje negado cuando era posible. Como guía enamorado del arte, quiere enseñarle su belleza, su historia y sus monumentos, pero una tormenta en Volterra le hará implicarse en una vieja historia de amor y odio, y el reencuentro con Stéfano−anticuario al que admira− cambiará su vida. Por medio, una urna cineraria de alabastro, copia de la Urna de los esposos, de terracota, que se conserva en el Museo Etrusco de Volterra.

Autora Rosario Barros Peña (Valencia, 1935) nació para leer y ser escritora, pero la necesidad la derivó por otros caminos. Es funcionaria y psicóloga, compaginando ambas ocupaciones durante muchos años. Ello limitó sus sueños literarios, manteniéndolos en segundo plano. Muy joven, en certámenes convocados por la editorial CCC, consiguió segundos premios para sus novelas cortas, Isabel y el sol en el asfalto, y, para su colección de cuentos, Rapsodias. Colaboró en los diarios La Voz de Galicia y El Ideal Gallego. Escribió relatos y poemas que publicó en internet, en otros periódicos y en libros colectivos: Atocha 17,15, Tras-tiempo de versos, y Escribamos cuentos.

Al jubilarse dedicó todas sus horas a la literatura. De ese tiempo son las novelas: Siempre (premiada en el Certamen de LibrosEnRed y publicada en el año 2004); 99 días, poemario dedicado al aislamiento por la pandemia del covid (Círculo Rojo, 2021); Las manzanas no se tocan (Círculo Rojo, 2022); y El viaje, que germinó en un hecho dramático que marcó un viaje de la autora por la Toscana italiana.