Editorial Caligrama saca 'Terrordios', el próximo libro de cabecera de los lectores

Editorial Caligrama pone en el mercado un experimento literario que crea una nueva realidad, tan sensacional como inclasificable.

«Después, al cerciorarme de lo hecho, me sentí como culpable de actos de vandalismo, entendiendo aquí y ahora el porqué de mi fascinación por la película de El club de la lucha. Que está formado por un grupo de “fracasados” o depresivos de la vida, unidos para cometer este tipo de «gamberradas» con el mensaje de que “no eres tu cuenta corriente, no eres la marca de tus pantalones, ni nuestro trabajo, tampoco el coche que tenemos, ni el contenido de nuestra cartera, somos la mierda cantante y danzante del mundo”». Así, de esta manera tan sugerente, la voz narradora de Terrordios lleva a los lectores de la mano a un universo que recuerda al de la famosa —y tormentosa— película que David Fincher dirigió a final del siglo pasado y que tantos millones de espectadores dejó una profunda huella.

Terrordios no es un trampantojo por mucho que pueda parecerlo. Se trata de otra manera, bizarra y anonadante, de entender la realidad. Su autor se consagra como todo un alquimista del relato con una obra de difícil catalogación, oscura por momentos y no apta para el público melindroso y amante de los finales edulcorados. La siempre inquieta Editorial Caligrama, especializada en identificar y servir de perfecto altavoz para los narradores emergentes, no ha dudado ni un instante en apostar fuertemente por esta obra, que atesora una enorme capacidad para dejar con la boca abierta a sus lectores ante el prodigio de la construcción de otra realidad.

Imaginando la unión entre la mente y el cosmos, de tal caudal y potencia que un simple ser humano se sienta incapaz de asimilarla. Bien, pues estas páginas es lo más parecido que se puede encontrar, puesto negro sobre blanco. El engranaje de la obra son escenas y diálogos de películas importantes para el autor. O quizás se podría hablar de los autores, porque la voz narradora se presenta tan cambiante que uno ya no sabe qué pensar. En ese constante desconcierto reside el poderoso atractivo y el encanto de esta suerte de reflexiones hilvanadas con un hilo de oro puro.

Terrordios discurre entre la realidad y la ficción, difuminándose en múltiples ocasiones lo terrenal y lo divino. Se asiste a una reconstrucción de la realidad, en la que el yo que recuerda y el del presente se acercan y alejan como si estuvieran bailando una danza tribal, alejados de todos los cachivaches electrónicos que hoy día gobiernan las vidas. Se respira el animal que todas las personas llevan dentro.

Situados en el epicentro de una tormenta de conceptos que parecen poder desencadenar en un caos, pero que, asombrosamente, todo acaba encajando en su frenesí final. Pueden creer que no quedarán defraudados ante este portento literario.

El autor Francisco José Gómez Varo, también conocido como Kissco Varo, es autor de relatos que podrían ser calificados como paranoides. Siente pasión por la escritura, una actividad que le sirve de terapia para la enfermedad mental que le aqueja. Para él, escribir se ha convertido en una necesidad.

