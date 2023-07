¿Cuáles son las ventajas de la climatización evaporativa de Biocool?

En los últimos años, la climatización evaporativa se ha popularizado por ser una alternativa económica, saludable y ecológica para enfriar las estancias. Este sistema usa el agua para enfriar el aire, basándose en el principio básico del enfriamiento evaporativo.

En este contexto destaca Biocool, una marca de productos y soluciones de control climático que cuenta con aparatos de climatización evaporativa. Biocool es fabricada por Dantherm Group, desde donde aclaran las dudas más frecuentes sobre esta solución.

Biocool by Dantherm Group responde algunas preguntas frecuentes sobre la climatización evaporativa A pesar de su efectividad, los climatizadores evaporativos son una tecnología de acondicionamiento de aire muy desconocida y poco utilizada en España. Esto se debe, en gran medida, al desconocimiento por parte de los usuarios sobre su funcionamiento. Por este motivo, desde Biocool se han dispuesto a responder las preguntas más frecuentes a este respecto.

Una de las principales dudas presentadas tiene que ver con el consumo eléctrico de estos aparatos. Lo cierto es que es significativamente menor al de otros sistemas de climatización, como los aires acondicionados, permitiendo gastar hasta un 80 % menos de energía. De hecho, también consumen menos que un secador de pelo.

Al funcionar con agua, una preocupación de los usuarios es que el sistema aumente el nivel de humedad en el ambiente. Y si bien puede hacerlo de forma menor, esto no se hará evidente debido a que durante su uso se deben mantener abiertos los accesos del espacio. Esto permitirá disfrutar de una suave brisa fresca, muy agradable y sin sensación de humedad.

Por otra parte, al tener las puertas y ventanas abiertas no entrarán el aire caliente ni el polvo del exterior, ya que se genera una sobrepresión en el interior que evita que esto suceda.

El mantenimiento, la cantidad de agua necesaria y la temperatura que consiguen estos equipos son otras interrogantes comunes El mantenimiento de estas máquinas de bioclimatización también resulta desconocido por los usuarios. Los distribuidores de Biocool aclaran que el mantenimiento de estos equipos es mínimo debido a los automatismos que incorporan. Entre estos se encuentran: un detector electrolítico de la calidad de agua, un sistema de drenaje automático y programable, o el cierre automático de los conductos. Por lo tanto, solo requieren una revisión y limpieza al año.

Ahora bien, al funcionar con agua muchos suelen creer que se gasta una cantidad excesiva de la misma. Sin embargo, la media de consumo se sitúa en los 30 litros por horas, lo cual se traduce en un coste económico mínimo.

La empresa también aclara que los equipos de climatización evaporativa pueden reducir la temperatura entre 4 y 12 °C, con respecto al aire exterior. En consecuencia, la temperatura que se consiga en la habitación va a depender de las condiciones climáticas del exterior y de su humedad.

Quienes desean instalar equipos de climatización evaporativa pueden encontrar excelentes opciones de la marca Biocool. De la misma manera, si aún presentan dudas tienen la opción de comunicarse con Biocool por medio de su página web para consultarlas.