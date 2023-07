Keratin Europa ha presentado la innovadora cirugía capilar vegana para un cabello saludable y hermoso

La cirugía capilar es un procedimiento no invasivo que consiste en la aplicación de un tratamiento que busca hidratar el cabello y a recuperar la salud de la fibra capilar para lograr un cabello más hermoso, sedoso, con más brillo y menos frizz. Durante mucho tiempo este tratamiento ha sido elaborado utilizando ciertos químicos que en algunos casos han tenido efectos contraproducentes en las personas. No obstante, la firma Keratin Europa ha desarrollado una cirugía capilar vegana, hecha únicamente con ingredientes naturales. Se trata de un producto revolucionario que promete devolver la vida al cabello seco y maltratado, gracias a un shock nutritivo.

Cirugía capilar vegana, stem cell celulas madres capilar la nueva propuesta comercial de Keratin Europa La compañía Keratin Europa, reconocida por ser la desarrolladora y creadora de una variedad de productos para el sector de la belleza profesional, ha lanzado ahora su nueva cirugía capilar vegana. Stem cell celulas madres de manzana suiza, pioneros en el tema de las celulas madre en el cabello. Se trata de un producto profesional formulado a partir de ingredientes de origen vegano, combinando principios activos y otros componentes que ayudan a devolver la belleza, suavidad, brillo y salud del cabello maltratado. Concretamente, lo que hace esta cirugía capilar vegana es aportar un shock nutritivo de aminoácidos a la estructura de la hebra capilar, en los puntos isoeléctricos e isoionico, logrando resultados extraordinarios. Y es que una vez que se aplica se puede notar su efecto prácticamente de manera instantánea, actuando en el cabello, renovándolo de una manera permanente. De esta manera ya no será necesario someterlo al calor intenso de la plancha u otros elementos que terminan dañándolo.

Beneficios que ofrece la cirugía capilar vegana Debido a los componentes 100% naturales que integra la fórmula de este producto innovador, es posible disfrutar de una variedad de beneficios. Por ejemplo, una vez que se aplica es posible notar casi de inmediato como el cabello seco y maltratado se va regenerando del los daños quimicos o factores externos como el desgaste natural o el abuso de herramientas caliente logrando que sea totalmente regenerado. Pero además de eso, garantiza un excelente brillo espejo, así como un liso natural que facilita el peinado diario y hace que la persona pueda olvidarse definitivamente de la plancha. Por otro lado, el aporte de aminoácidos mejora la nutrición del cabello y repone los nutrientes y aminoácidos perdidos, mejorando su salud y su sedosidad. Por último, es una cirugía capilar que ayuda a la persona a ahorrar tiempo y dinero en productos con componentes químicos que pueden generar efectos secundarios.

La nueva cirugía capilar vegana de Keratin Europa es ahora mismo un excelente aliado para cualquier peluquero profesional. En el sitio web de esta marca se pueden encontrar muchos más detalles sobre este y otros productos veganos, que de la misma manera prometen los mejores resultados para quienes deseen comprobar sus beneficios.