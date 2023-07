¿Por qué comprar un trastero en Barcelona es una gran inversión?

El sector del self storage o mercado de trasteros se encuentra en auge desde el año 2017 en Europa. Particularmente, en España, de acuerdo con la Asociación Española de Self Storage (AESS), existen un mínimo de 550 centros de alquiler de trasteros en el país, lo cual representa un 93 % más que en el año 2016. Además, según los datos ofrecidos por el informe European Self Storage Annual Survey 2021, realizado por la consultora JLL y la patronal europea de trasteros (Fidessa), el país se posiciona en tercer lugar en Europa con un 10,5 % de la oferta total del continente.

En este panorama, la decisión de comprar un trastero en Barcelona representa una inversión positiva que es posible gracias a empresas como MultiTrastero.

¿Por qué invertir en un trastero? Invertir en un trastero puede garantizar múltiples ventajas. En primer lugar, está la rentabilidad a mediano y largo plazo, ya que los trasteros son demandados con frecuencia debido a la falta de espacio en hogares y oficinas. Una buena forma de aprovecharlo es alquilarlo a empresas y personas interesadas.

Por otra parte, requiere de una inversión inicial moderada, lo cual se recupera en poco tiempo, y con el paso de los años se revaloriza. También permite diversificar la cartera de inversiones de una persona. Así, no dependerá de un solo tipo de activo y constantemente podrá percibir ingresos.

Finalmente, tiene un bajo coste de mantenimiento en comparación a otros tipos de propiedades. Y prácticamente no requiere reparaciones o renovaciones. En caso de que el propietario no desee continuar alquilando su trastero, siempre podrá usarlo para almacenar sus pertenencias o revenderlo y recuperar su inversión inicial más la revalorización de la propiedad.

Consideraciones al comprar un trastero en Barcelona para usos múltiples Los trasteros son espacios privados y seguros en los que se pueden almacenar todo tipo de pertenencias. Comprar dicha estructura ofrece la posibilidad de obtener un espacio totalmente nuevo que puede diversificar los ingresos de una persona. Sin embargo, la elección debe ser cuidadosa para evitar gastos extras.

En este sentido, los expertos recomiendan adquirir trasteros que estén en perfectas condiciones, tanto internas como externas, y tengan la licencia de actividad correspondiente, ya que ante el auge de este sector hay muchas empresas que se han apuntado a este boom y construyen sin licencia y sin las mínimas normas de seguridad.

Para conseguir un lugar apto, es necesario acudir a empresas profesionales como MultiTrastero. Además de las características antes explicadas, esta compañía ofrece trasteros construidos con muros de obra que tienen, al menos, 10 centímetros de espesor y cuentan con un medidor independiente de consumo eléctrico. Además, cuentan con ventilación forzada, que permite extraer el aire y ayuda a mantener el lugar fresco y seco.

Con la asistencia de expertos, la elección de un trastero puede resultar más sencilla y ajustarse a las necesidades del cliente.