Ashtanga Yoga Bilbao se presenta como la única escuela autorizada para enseñar yoga tradicional en Euskadi

El próximo mes de septiembre estará en Madrid Sharath Jois, máxima autoridad reconocida en el linaje del Ashtanga Yoga, después de la muerte en 2009 de Pattabhi Jois, su abuelo y mentor. Cientos de personas de toda Europa acudirán al evento que incluirá seis clases de yoga y una conferencia.

Pattabhi Jois enseñó este estilo de yoga durante seis décadas en la ciudad de Mysore y, a partir de la década de 1970, con su difusión fuera de las fronteras de la India, el Ashtanga Yoga ha ganado enorme popularidad. Hoy, miles de personas lo practican en todo el mundo en miles de escuelas.

En España se practica Ashtanga Yoga en las principales ciudades. En Bilbao se encuentra la única escuela autorizada por Sharath Jois en todo el País Vasco: Ashtanga Yoga Bilbao, en la que Nines y Fernando enseñan desde el 2015 con dedicación exclusiva este peculiar método de yoga.

¿Qué significa estar "autorizado"?

Nines: En la tradición de Ashtanga Yoga, significa que Sharath Jois considera que estás capacitado para enseñar este sistema de yoga tal y como él lo enseña y tal y como él lo aprendió de su abuelo.

¿Qué requisitos tiene esa autorización?

Nines: Tienes que realizar múltiples viajes a Mysore de dos o tres meses y estudiar en la escuela original de Ashtanga Yoga que hoy dirige Sharath. Después de varios años, Sharath te ofrece la "bendición" para enseñar Ashtanga Yoga.

¿No puedes conseguirla sin viajar a la India?

Fernando: En Occidente estamos acostumbrados a cómodos cursos de profesor de yoga condensados en un mes o a lo largo de varios fines de semana en los que cualquiera puede obtener un papel con el que, supuestamente, se le habilita para enseñar yoga. En Ashtanga Yoga esto no funciona así, se exige un compromiso diario y serio de muchos años y entablar una relación de maestro-estudiante estrecha con el paramagurú, como corresponde a una disciplina oriental. A nadie se le pasaría por la cabeza hacerse profesor de kárate en un mes. En cambio, no entiendo muy bien por qué, los cursos de profesor de yoga de 200 horas se han convertido en el estándar de formación.

¿Cualquiera puede ir a Mysore?

Fernando: No. Antes tienes que haber estudiado en una escuela oficial de Ashtanga Yoga y obtener la recomendación de un profesor de yoga autorizado.

En Bilbao, ¿solo vosotros estáis autorizados?

Fernando: Así es. En la actualidad, Ashtanga Yoga Bilbao es la única escuela de yoga, no solo en Bilbao, sino en toda Euskal Herria (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Navarra y el País Vasco francés), que cuenta con profesores autorizados en Mysore. Nines está autorizada para enseñar la primera serie y yo hasta la segunda serie o intermedia. Puede que en el futuro haya múltiples profesores de yoga vascos autorizados, tal y como sucede en Madrid o Catalunya, pero en la actualidad somos los únicos.

¿Qué ofrecéis vosotros que no ofrezcan otras escuelas?

Nines: Ofrecemos un yoga tradicional que lleva varias generaciones enseñándose en la India, y lo enseñamos en Bilbao de la misma manera en que se enseña allí, sin distorsiones occidentales. También hay que destacar que tenemos clases de yoga desde las 6:30 de la mañana. No hay otra escuela de yoga en Bilbao que tenga clases de yoga desde tan temprano. Además, debido a la manera tradicional en que se practica Ashtanga Yoga, hay flexibilidad a la hora de entrar, así que entre las 6:30 y las 11:30 de la mañana y entre las 17 y las 20 de la tarde la gente puede entrar y hacer su práctica de yoga en Ashtanga Yoga Bilbao a la hora que más le convenga.

¿Os gustaría añadir algo más?

Fernando: Quisiéramos animar a la gente de Bilbao y Bizkaia a la que le guste el yoga a que pruebe este estilo de yoga tradicional. Nosotros quisimos traer a Bilbao una manera de practicar yoga distinta, en la que las clases de yoga se personalizan, en las que no todo el mundo necesariamente tenga que hacer lo mismo, sino que todo el mundo parta de cero y a medida que transcurra el tiempo vaya teniendo su propia evolución. Este método de yoga es revolucionario porque permite que en la misma clase coexistan prácticas de yoga muy avanzadas y prácticas muy básicas o principiantes. Ahora la gente en Bilbao tiene la suerte de poder conocer este yoga.