​Los diseños de las promesas de la moda protagonizan los escaparates de Gran Vía

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) de la Universidad Politécnica de Madrid –referente en formación en moda y agente destacado por ofrecer nuevas oportunidades en el sector a sus estudiantes– viste, por segundo año consecutivo, la Gran Vía madrileña junto a H&M a través del programa ‘CSDMM&H&M Circular Program’. Un proyecto enmarcado en el Grado Oficial de Diseño de Moda del CSDMM- UPM que tiene como objetivo formar en moda circular a las futuras promesas del diseño.



La moda del futuro se estudia desde la sostenibilidad



A través de la formación adquirida en ‘CSDMM&H&M Circular Program´, los alumnos y alumnas han trabajado en un proyecto que ha consistido en reconvertir y transformar prendas, así como la utilización en sus diseños de materiales reciclados. El resultado han sido cinco prendas ganadoras con diseños que combinan técnicas de moda y, sobre todo, un proceso de elaboración con conciencia.

La estudiante Janire Arnaiz ha sido seleccionada con un vestido crochet, de su colección titulada ‘HEAT!’ inspirado en los atardeceres de verano y el ocaso entre las nubes. Para su confección, totalmente artesanal, se ha utilizado punto de algodón sostenible y biodegradable con el objetivo de reducir la huella de carbono de la pieza.

El diseño de Beatriz Almazor ha tomado como punto de referencia las Bacanales, el rito de fertilidad realizado por las sacerdotisas de Baco en el que participaban exclusivamente las mujeres. El resultado final, es un look de tres piezas de tendencia streetwear que juega con las tonalidades del rojo merlot fruto del uso del vino como tinte natural.

Una de las piezas que ha cautivado al jurado de expertos, es el pantalón de Adriana Fernández, una prenda que simboliza un viaje por La Ruta de las Especias. Fabricado de material denim reciclado y telas de Gambia superpuestas que aportan un particular movimiento y la caída al estilismo.

La apuesta de la alumna Taranom Toutounchi es un colorido vestido cut-out inspirado en La alfombra Persa 2.0. El diseño evoca las raíces y los orígenes de la joven promesa de la moda, además de invitar a una reflexión sobre el pasado, presente y futuro, y su repercusión en cada diseño.

Dualidad ha sido el título que da sentido a la colección de Pablo Rodríguez, cuya prenda seleccionada, una cazadora vaquera de excelente técnica y acabado, rinde homenaje al director de cine y teatro Ingmar Bergman y la dualidad de su vida entre éxitos fílmicos y fracasos familiares.

Moda con conciencia

El diseñador y profesor del centro, Juan Vidal, dirige la iniciativa junto a Nuria Ramírez, Directora de Sostenibilidad de H&M España y profesionales en diferentes áreas de la marca que han completado el programa y la formación. Juan Vidal destaca: “La generación Z lleva en su ADN el concepto de sostenibilidad. A través de la iniciativa CSDMMxH&M Circular Program, los diseñadores emergentes tienen contacto real con la industria de la moda, las necesidades del sector y la posibilidad de descubrir las nuevas demandas de los consumidores que exigen cada vez más prendas sostenibles”.

Por su parte, Nuria Ramírez apunta: “Nuestro objetivo es que los alumnos entiendan la importancia de pensar en la circularidad desde el origen, desde el inicio de creación de cualquier diseño.

Queremos inculcarles no sólo conocimiento y herramientas sino una nueva forma de pensar, de innovar para que la transformación de la industria avance hacia una moda circular y positiva”. Y añade: “Desde H&M creemos mucho en las generaciones que vienen pero somos conscientes del gran reto al que se enfrentan. El momento en el que nos encontramos hace necesario que los futuros diseñadores estén formados en sostenibilidad y tengan esa conciencia porque sin ella, no hay futuro”.

Guillermo García-Badell, Director del CSDMM-UPM, destaca el valor de este tipo de iniciativas para los y las estudiantes: “La moda sostenible es más que una elección; es ya una realidad. Hoy, la sostenibilidad es un factor definitorio en la industria de la moda. Desde el CDDMM-UPD apostamos por retar a los alumnos y alumnas con proyectos que se les sitúen en la realidad de la industria de la moda sostenible con la adopción de prácticas respetuosas con el medioambiente en sus colecciones”.

Los ganadores han sido seleccionados por un jurado compuesto por Nuria Ramírez –Directora Sostenibilidad H&M España–; Ana Chi –Brand Development Manager de H&M–; Juan Vidal, –diseñador, profesor de CSDMM-UPM–; Miguel Becer –diseñador y docente de CSDMM-UPM–; Laura Luceño –profesora e investigadora del CSDMM-UPM–; Mercedes Rodríguez –Subdirectora y Jefe de Estudios CSDMM-UPM–; y Guillermo García-Badell –Director de CSDMM-UPM– y bajo los criterios de reutilización de tejidos, creatividad y tendencias.