​Primer día escrito en los libros de historia: las previas femeninas conquistan suelo romano

Un total de ocho encuentros en el cuadro femenino, todos ellos clasificatorios para el cuadro final, escribieron la primera página en los libros de historia de Premier Padel en lo que a las chicas se refiere. Una primera jornada histórica en el Foro Itálico de marcadores en parte bastante ajustados y que significó una bienvenida excepcional.



Bajo la atenta mirada de Alejandra Salazar como invitada de excepción y como maestra de ceremonias en el sorteo, sus compañeras no dudaron en dar todo lo que tenían con el objetivo de que su primera puesta en escena fuese grandiosa.

De los encuentros que pudieron verse, el más disputado fue el único que se marchó a tres sets, y que tuvo como protagonistas a Carmen García Pardo y Ana Varo, quienes se complicaron algo la vida ante las alemanas Victoria Kurz y Denise Hoefer a pesar de un gran comienzo, pero luego se vieron igualadas y tuvieron que irse al tercer parcial para seguir vivas en la competición (6-2, 4-6 y 6-1).

Con complicaciones también Mireia Herrada y Mónica Gómez ante el dueto formado por la portuguesa Margarida Fernandes y la holandesa Maaike Betz (6-4) así como para Lucía García y Alba Pérez ante las también españolas Marta Arellano y Rebeca López (6-4 y 7-5).

Los otros encuentros, por el contrario, gozaron de marcadores más amplios: Letizia Manquillo - Patrícia Maria Ribeiro vs. María Castañera - Ainhoa Rico (7-6 y 6-3)

Carla Fito - Cristina Glez. Moro vs. Letizia Dell'Agnese - Camilla Ronchini (WC) (6-1 y 6-2)

Lucía Peralta - Lorena Vano vs. Martina Parmigiani - Erika Zanchetta (6-3 y 6-4)

Alicia Domínguez - Lucía Pérez vs. Ana María Cabrejas - Mafalda Fernandes (6-4 y 6-2)

Marcella Koek - Stephanie Weterings vs. Candela Lucendo - Carla Serrano (6-3 y 6-1)