Mocean de Hyundai añade un nuevo modelo de contrato de un mes de suscripción, ideal para las vacaciones de verano

Mocean de Hyundai, el primer servicio de movilidad por suscripción de una marca de automóviles en España, lanza la opción de un mes de contrato y flexibiliza, aún más, su oferta a los más de 10.000 usuarios registrados en su web. De esta manera, la compañía añade más beneficios a este servicio para dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios.

Esta nueva modalidad de contrato permite a los usuarios usar este servicio durante un periodo mensual y, una vez expirado, los interesados pueden renovar la suscripción por un tiempo de hasta dos años, o devolver el vehículo y finalizar la vinculación con Hyundai.

Movilidad vacacional sin límites

La nueva posibilidad que ofrece Mocean es una opción ideal para todas aquellas personas que desean adquirir un vehículo para disfrutar de las vacaciones durante este verano con total libertad de movimiento. Gracias a este tipo de contrato de corta duración, los usuarios que no disponen de un vehículo propio pueden contar con uno de los distintos modelos que ofrece Hyundai para desplazarse durante sus días de descanso.



Hyundai pone a disposición de los usuarios de Mocean una gran selección de modelos Las personas que usan este servicio pueden elegir el vehículo perfecto para disfrutar del destino vacacional según sus necesidades de tamaño y movilidad. Entre las distintas opciones, pueden escoger desde el compacto i10, perfecto para moverse por la ciudad y aparcar en cualquier sitio, hasta los modelos más grandes y familiares, como el SUV SANTA FE y el monovolumen STARIA. La oferta de vehículos disponibles la completan los modelos i20, i30, KONA, BAYON y TUCSON.

Los usuarios también pueden elegir qué tipo de motor quieren en su vehículo de Mocean. Desde modelos en versión de gasolina y diésel a los híbridos y 100% eléctricos, que son una opción perfecta para moverse de forma sostenible, y poder acceder a las áreas de bajas emisiones como las que tienen ya activas Madrid y Barcelona y que serán obligatorias para 150 ciudades españolas a partir de este año.

Un mes para probar las diferentes tecnologías electrificadas de Hyundai

La revolución que está sucediendo en la movilidad es imparable, y la prohibición de la venta de vehículos con motor de combustión ya es una realidad. Esto ocurrirá en 2035, en apenas una década, y muchas personas aún no tienen claro cómo va a ser la movilidad a partir de esa fecha.



El desconocimiento, miedo o rechazo que provocan los vehículos híbridos y eléctricos, hacen que la sociedad sea aún reacia a adquirir este tipo de modelos. Mocean era la herramienta perfecta para los indecisos y los que quieren probar in situ las tecnologías eléctricas e híbridas de Hyundai antes de adquirir un vehículo propio, y ahora lo es aún más gracias a la opción de contrato mensual, que permite a las personas conocer y disfrutar de las ventajas que ofrece esta nueva forma de movilidad, desde el ahorro en combustible a la reducción de la contaminación o una conducción más eficaz y suave. La nueva movilidad ya es una realidad y Hyundai facilita a todas las personas que lo deseen el acceso a ella para poder conocerla de primera mano.

Este servicio cuenta, además, con la gran ventaja de que no hay que pagar entrada, al contrario que el renting tradicional o la compra de un vehículo. La cuota mensual incluye impuestos, mantenimientos al vehículo y 1.000 kilómetros, y el usuario podrá disponer del vehículo en 5 días laborables, durante un periodo de entre 1 y 24 meses con la posibilidad de cambiar de modelo si así lo desea.

