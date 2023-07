Me enamoré Remix, de Xriz, el hit que promete ser la canción del verano

En 2013, el cantante originario de Canarias, Xriz, lanzó Me Enamoré, una de sus canciones más reconocidas, la cual logró posicionarse rápidamente en las listas de reproducción de DJs y discotecas de toda España. Diez años después, junto con BoltMusic Records, conmemoran el éxito de este sencillo reinventando, de la mano del El Alquimista, el sonido que llevó al estrellato a Xriz y que le llevó al corazón de sus fans.

La reinvención de un éxito La nueva etapa en la carrera del cantante comenzó con la producción y lanzamiento del sencillo De Locos, preámbulo de su nueva etapa acompañado de El Alquimista a los mandos de las producciones. En la actualidad, sus temas abordan el electro latino y los sonidos urbanos, elaborando una propuesta innovadora que mantiene los sonidos de hace 10 años, pero que les proporciona un aire más contemporáneo, mezclando beats pegadizos y melodías propias del verano.

La originalidad en el sonido de Xriz fue determinante para que en 2013 Me Enamoré encabezara los recitales que formaron parte de su gira por España. Ese mismo año el artista fue nominado a Mejor Artista Revelación Nacional en la gala de premios de Los 40 Principales, la cual galardona a los cantantes más destacados de la música en español.

Una carrera destacada En sus más de diez años de carrera, Xriz ha formado parte de portadas de las revistas de adolescentes más importantes del momento, así como de programas televisivos de alto impacto como Sálvame Diario, El Programa de Ana Rosa y Sálvame Deluxe, entre otros.

Para Xriz y para BoltMusic Records es muy importante conmemorar la trayectoria de esta promesa de la música urbana y es por ello que se propusieron hacer del lanzamiento de Me Enamoré Remix una nueva experiencia que busca enamorar a los fans y a todos aquellos que disfrutan de los ritmos latinos, estableciendo a la vez el cierre de una etapa y el inicio de una nueva, más ilusionante para Xriz. Si bien este lanzamiento hace recordar los comienzos de Xriz, su reinvención se enfoca en la madurez del artista en términos musicales y en los nuevos sonidos que hoy dinamizan el género urbano. Me enamoré Remix ya está disponible en todas las plataformas de reproducción como Spotify, Apple Music o Amazon Music.