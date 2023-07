Wooptix, uno de los participantes de AECOS Florencia

La compañía, con un sensor de frente de onda patentado, presenta t·eyede® en el Congreso Americano Europeo de Cirugía Oftalmológica, celebrado en Florencia.

Wooptix, empresa española con sedes en Tenerife, Madrid y San Francisco, ha participado con éxito en el Congreso Americano-Europeo de Cirugía Oftalmológica, celebrado recientemente en Florencia.

El objetivo del congreso, que contó con una extensa y muy interesante agenda, fue estimular la discusión entre pares sobre las últimas técnicas de cirugía de cataratas, modalidades de corrección refractiva no quirúrgica e innovaciones de software en el ámbito médico oftalmológico.

“Se presentará una mirada extensa a las nuevas Lentes Intraoculares (LIO) y el futuro de los cálculos de potencia de LIO, así como lo último en corrección de la visión con láser de córnea”, comunicó la organización.

El congreso comenzó con una recepción a cargo de los presidentes de Europa y América respectivamente, Pavel Stodulka, MD President, AECOS Europe, y William Wiley, MD President, AECOS America.

La primera sesión, en la que José Manuel Ramos, CEO de Wooptix, expuso bajo el título Aberrómetros de Ultra Alta Resolución en Cirugía del Segmento Anterior, se enmarcó dentro del Foro de Innovación en Oftalmología.

La presentación de Wooptix introdujo los avances logrados con el sistema ocular, t·eyede®. Como primicia, el director general de Wooptix ha anunciado que el segundo prototipo de t·eyede® se instalará en un hospital de París la semana próxima, ya que las validaciones clínicas se han llevado a cabo con notable éxito en sendos hospitales de Tenerife y Madrid.

“t·eyede® es más que un aberrómetro. Puede entenderse como un detector de tejido transparente. Gracias a nuestro sistema ocular, una estructura delgada dentro del ojo que nunca antes se había podido ver, ahora puede ser detectada y estudiada en tiempo real”, explica José Manuel Ramos. “Los estudios que actualmente llevamos con t·eyede® son queratocono, distrofia de fuchs, control de cirugía lasik y ojo seco. En cuanto a futuras aplicaciones, ya estamos trabajando en las LIO multifocales (Invivo y Exvivo), la refractometría objetiva y todas aquellas en las que se necesite una mayor resolución lateral”, continúa el CEO de Wooptix.

¿Por qué es interesante un aberrómetro en Oftalmología? Un artículo titulado New technology in refractive and intraocular surgeries: toward an optimization of correction, de Susana Marcos, explica por qué los aberrómetros son tan importantes para la oftalmología: “Los aberrómetros o sensores de onda miden las imperfecciones oculares (llamadas aberraciones ópticas), más allá de los errores refractivos convencionales” clarifica.

El artículo destaca que para mejorar los resultados visuales y reducir el número de complicaciones de las técnicas quirúrgicas de corrección de errores refractivos mediante cirugía de córnea y extracción de cataratas y sustitución por lentes intraoculares, los aberrómetros son de gran valor.

t·eyede®, más que un aberrómetro t·eyede® es mejor que un aberrómetro porque ofrece un dato físico por pixel, con lo que se convierte en un detector de tejido transparente.

El sistema ocular t·eyede® recoge millones de puntos, superando en varios órdenes de magnitud la resolución que pueden obtener los métodos o sistemas existentes.

Los principales beneficios son: detección en tiempo real, resolución 10.000 veces mayor, máxima repetibilidad y reproducibilidad y medición realizada en toda la pupila del paciente

La capacidad de lograr la resolución completa del sensor y los millones de puntos de información dentro de la pupila del ojo es gracias a la técnica WaveFront Phase Imaging (WFPI), patentada y desarrollada por Wooptix.

Acerca de Wooptix Wooptix es uno de los líderes en metrología de semiconductores a través de la fase de frente de onda, una técnica proveniente de la óptica adaptativa en astronomía. La empresa tiene su sede en Tenerife y Madrid (España) y San Francisco (EE.UU.).

Además de la Industria de semiconductores, la tecnología de Wooptix también se utiliza en Oftalmología: t·eyede®: detección de aberraciones oftalmológicas, y endoscopia e investigación: SEBI® Qmini y SEBI® QPhase: cámara de frente de onda y campo de luz de alta resolución.