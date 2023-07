Cómo es la situación actual de la sostenibilidad mundial, por FENISS

Desde hace al menos dos décadas, la necesidad de adoptar medidas sostenibles a nivel mundial ha llegado a un punto de urgencia sin precedentes. Pero no fue hasta la Cumbre de Desarrollo Sostenible, llevada a cabo por la ONU en septiembre de 2015, cuando se adoptaron nuevas medidas que serían la guía para los países del mundo, en pro de un planeta más verde, sostenible y limpio para todos.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible se ha venido aplicando desde entonces a lo largo de los 5 continentes. Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones ha sido eficiente en diferente medida en las distintas partes del mundo, debido a una gran variedad de factores. A continuación, se presenta un análisis rápido de la situación de la sostenibilidad mundial, de la mano de FENISS, la Fundación de Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada.

El estado de la sostenibilidad mundial A partir de la agenda sostenible emanada desde la Organización de las Naciones Unidas en 2015, el mundo ha comenzado a tomarse con más seriedad el compromiso con la sostenibilidad en todos los niveles y estratos de la sociedad. Desde los modos de consumo de las personas hasta los modelos de producción de las industrias y de las empresas, progresivamente se han ido adoptando medidas en favor de un planeta más verde. Sin embargo, es innegable que algunos continentes han sobresalido frente a otros, cuando se trata de la aplicación de estas medidas.

Las pautas implementadas en Europa y Asia El primero de los continentes es Europa, considerado actualmente como la zona más verde, dado el compromiso y las acciones que a lo largo de los últimos años ha venido desarrollando de manera activa en este tema. Una muestra de ello es lo sucedido en 2021 con el Green Deal o Pacto Verde, lanzado por la Unión Europea con el objetivo de ser el continente más sostenible. El acuerdo resultante de este fue, entre otras cosas, la reducción al 55 % de las emisiones de dióxido de carbono del bloque europeo antes del año 2030; también se pactó la adopción progresiva de energía renovable, como la fotovoltaica, como la principal fuente para ciudadanos y empresas. Además de eso, se acordó la desaparición de los automóviles de combustión y su sustitución por vehículos eléctricos, el impuesto carbono a la aviación y diversos puntos más. Diversos aspectos de este pacto en concreto parecen afectar de raíz a la economía europea, pero ya se están tomando las medidas necesarias para encontrar las mejores soluciones, sin dejar de lado los objetivos sostenibles planteados.

En segundo lugar, habría que mencionar a Asia, un continente que también ha adoptado medidas, aunque no de manera tan organizada como Europa. Sin embargo, aquí se pueden encontrar algunas de las ciudades incluidas en el ranking de las más sostenibles del mundo. Entre ellas, se posicionan Hong Kong, con su proyecto Hong Kong Smart City Blueprint; Singapur y Tokio.

Los avances en la sostenibilidad de América y África En el continente americano la situación es bastante diversa, o más bien dispar, en lo que respecta a América del Norte y Latinoamérica. América del Norte ha hecho grandes avances en materia de sostenibilidad. En Estados Unidos, cada vez se adoptan más medidas que buscan controlar la emisión de gases de efecto invernadero, la reducción de la contaminación de las industrias, el reciclaje, la reutilización de productos y la economía circular, entre otras. Sin embargo, en América Latina (concretamente, en los países en vías de desarrollo), aún no se han tomado medidas prácticas que garanticen resultados a corto plazo. Esto se debe a muchos factores, que van desde aspectos políticos hasta sociales, que de una manera u otra han impedido la consolidación de planes efectivos y organizados en pro de la sostenibilidad. Lo mismo sucede en África, donde la mayoría de los países que conforman el continente se encuentran en una situación seria de crisis social, política e incluso climática. No obstante, en naciones como Sudáfrica se han implementado estrategias que buscan promover la sostenibilidad y que prometen lograr buenos resultados.

En líneas generales, el balance hace evidente que el mundo está dando una mayor importancia a la sostenibilidad, y que en cada continente se están llevando a cabo acciones que persiguen este objetivo, aunque sea en mayor o menor medida. Ante esto, se hace necesario seguir impulsando el compromiso con la sostenibilidad mundial desde las organizaciones internacionales, las ONG locales y fundaciones como FENISS. Solo de esta manera se podrá garantizar un mejor futuro para todos y un planeta más verde, con ecosistemas protegidos que fomenten la biodiversidad.