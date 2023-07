El método para eliminar los ácaros del colchón

Los ácaros del polvo son artrópodos imperceptibles a simple vista que habitan en las viviendas, especialmente en colchones, almohadas y ropa de cama. Se desarrollan sobre todo en ambientes húmedos y templados, y se alimentan de escamas de piel humana.

A pesar de su tamaño diminuto, estos microorganismos son responsables de múltiples alergias en muchas personas y pueden producir asma, rinitis alérgica, dermatitis de contacto y otros síntomas alérgicos.

Por esta razón, Euroallergy presenta fundas antiácaros certificadas y explica las medidas esenciales para mantener sus colchones libres de ácaros.

Recomendaciones para eliminar ácaros del colchón El número de ácaros que pueden habitar en una cama dependerá de varios factores; sin embargo, en general, se pueden acumular millones de ácaros y sus excrementos en un colchón en tan solo dos años.

Para eliminar o disminuir la cantidad de ácaros de un colchón se pueden tomar algunas medidas eficaces.

En primer lugar, exponer el colchón directamente a la luz solar durante las horas más cálidas y secas del día puede provocar la muerte de los ácaros.

Por otro lado, se puede espolvorear bicarbonato de sodio sobre la superficie del colchón y dejarlo actuar durante un tiempo.

Una medida adicional es mezclar bicarbonato de sodio con vinagre y frotarlo sobre todas las superficies del colchón. Una vez que esté bien seco, será necesario aspirar profundamente el colchón para retirar tanto el bicarbonato como los ácaros muertos y sus restos.

Por último, es fundamental colocar una funda antiácaros al colchón.

Fundas antiácaros de Euroallergy, certificadas por la ECARF Las fundas antiácaros están fabricadas con materiales especiales y tejidos densos que actúan como una barrera para que los ácaros que viven en el colchón no entren en contacto con la persona. De esta manera, los alérgenos de los ácaros no pueden afectar a las personas alérgicas y se disminuyen síntomas provocados.

Asimismo, los ácaros no pueden alimentarse y esto ayuda a prevenir su supervivencia y reproducción.

En Euroallergy, disponen de una variedad de fundas antiácaros de alta calidad.

Además, la empresa destaca en el sector por ser una de las únicas fabricantes españolas que cuenta con la prestigiosa certificación de la Fundación Europea para la Investigación de las Alergias (ECARF).

Sus fundas se caracterizan por ser confortables, ya que no están fabricadas con ningún tipo de plástico. Por esta razón, son muy transpirables y no producen sensación de calor, no hacen sudar, son agradables al tacto y no generan ruido.

Además, no contienen ningún químico acaricida; en su lugar, utilizan un tejido especial con poros de 1 micra, creando una barrera infranqueable para los ácaros y alérgenos.

En definitiva, las fundas antiácaros de Euroallergy son ideales para evitar el contacto con ácaros y prevenir alergias y enfermedades.