Las prótesis capilares para hombre, un mercado en auge, con Hair Inspira

De acuerdo a un estudio sociológico realizado en más de 1.500 hombres, donde se analizó el impacto de la alopecia masculina, se evidenció que esta condición provoca en el hombre una pérdida de confianza en sí mismo, sintiéndose menos atractivos y de mayor edad, dificultando así sus relaciones sociales y familiares. Esto ha logrado que el mercado de prótesis capilar para hombre vaya en aumento.

Todo sobre las prótesis capilares La prótesis capilar es una pieza creada como un reemplazo del cabello natural, cubriendo las zonas calvas o con menor densidad de pelo. Las de mayor calidad están compuestas por cabellos naturales configurados individualmente con una película fina o una “base” que simula la piel y que puede adherirse de manera temporal al cuero cabelludo. Existen prótesis capilares de cabello natural y de pelo sintético. Las de calidad son de cabello 100 % natural.

Entre las ventajas de estas prótesis, la más destacada es su notable resultado inmediatamente después de su aplicación. También su precio es mucho más asequible en comparación a los de un injerto de cabello. Puede utilizarse durante dos semanas sin problema y permite hacer las actividades del día a día sin ningún tipo de restricción. Además, se trata de un procedimiento reversible y no quirúrgico, lo que muchas personas consideran factores decisivos.

Si bien la prótesis capilar para hombre puede confundirse con una peluca, se diferencian entre sí. Mientras las pelucas son de cabeza completa, normalmente con cortes de fábrica y listas para usarse, las prótesis capilares son realizadas a medida, personalizadas de acuerdo al cabello y la forma de la cabeza del cliente.

Aspectos a considerar para el cuidado de una prótesis capilar Las prótesis capilares necesitan cuidados especiales para prolongar el buen estado del cabello y de la base durante el máximo de tiempo que cada prótesis, en particular, permite, ya que existen diferentes calidades y duraciones.

Se debe realizar un mantenimiento completo cada 15 / 20 días, que incluye un protocolo estricto de cuidado de la prótesis capilar y del cuero cabelludo.

Entre mantenimientos, en casa, se debe lavar la prótesis con un champú y acondicionador especial, fabricado especialmente para prótesis capilares, y con agua fría o templada para así conservar el color de la prótesis. También los especialistas aconsejan no utilizar calor para estilizar o secar con aire caliente el cabello de la prótesis capilar, ya que puede perjudicar la integridad de la misma. En su lugar, se recomienda secar la pieza rápidamente a temperatura ambiente o usando un ventilador normal o secador con aire frío.

