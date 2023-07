Fondos de inversión vs. inversiones inmobiliarias, ¿cuál es más adecuada para el cliente?

Muchas personas suelen encontrarse en un dilema a la hora de querer invertir su dinero con el fin de sacar una rentabilidad interesante a largo plazo. La razón es que no saben qué opción es más rentable, si la inversión inmobiliaria o los fondos de inversión. Y en efecto, ambas son buenas alternativas, pero indudablemente una de ellas ofrece algunas ventajas sobre la otra. Aunque también hay que tener en cuenta que esto también dependerá mucho del perfil del inversor.

Pero en todo caso, para ofrecer mayor claridad sobre este tema, la firma especializada en planificación financiera Finanfox, dará a continuación mayores detalles sobre la inversión en fondos y las inversiones inmobiliarias.

Fondos de inversión Vs. inversiones inmobiliarias A día de hoy, una gran cantidad de personas deciden invertir sus ahorros en el ladrillo, ya que consideran que a largo plazo ofrecerá más rentabilidad, ajustado por la volatilidad.

Y es que, si bien ha habido varias crisis inmobiliarias, sigue siendo una de las opciones más elegidas, entre otras cosas, porque son un tipo de inversión más conocida que la bolsa.

No obstante, hay que preguntarse si realmente esta es la opción más eficiente. Para ello, es necesario analizar las ventajas entre inversión inmobiliaria e inversión en fondos.

La inversión inmobiliaria se caracteriza, entre otras cosas por tener menor liquidez. Ya que convertir un inmueble en dinero a corto plazo sin importantes pérdidas en su valor es muy complicado. Pero además, este tipo de inversiones tienen altas barreras de entrada, dado que el precio de estos activos generalmente es muy elevado, a lo que hay que añadir los costes de mantenimiento, los impuestos anuales y la depreciación con el paso del tiempo. Y por último, presentan mucha dificultad para la diversificación.

Por su parte, los fondos de inversión ofrecen ventajas interesantes en comparación, ya que la mayoría garantiza liquidez diaria y no suelen tener barreras de entrada (excepto los fondos más premium), permitiendo acceder con una sola participación.

Además, los fondos de inversión hacen más fácil la diversificación, sin mencionar que el paso del tiempo no les afecta, sino que si el fondo está bien seleccionado, más bien puede conseguir importantes beneficios.

La ventaja de la diversificación Cuando se trata de invertir, la diversificación es un aspecto muy importante a considerar. Mientras que construir una cartera de inmuebles que esté diversificada puede ser muy complicado y requerir de mucho dinero, los fondos de inversión son más fáciles de diversificar a través de la inversión en distintos tipos de activos.

En otras palabras, la diversificación con fondos de inversión ofrece mayor flexibilidad. Además, se obtiene más rentabilidad que con una inversión inmobiliaria donde hay que hacer frente a gastos de mantenimiento, IBI e hipoteca, que merman mucho la rentabilidad final de la inversión inmobiliaria.

Como se puede ver, hay importantes ventajas en los fondos de inversión sobre la inversión inmobiliaria. En todo caso, lo mejor es siempre buscar la asesoría de profesionales que puedan analizar de manera personalizada el perfil de cada inversor para elegir la opción más conveniente y sacarle el máximo provecho.

En este sentido, los expertos de la firma de planificación financiera Finanfox, pueden ser los aliados ideales, ya que se puede reservar una reunión de consulta gratuita con ellos y ayudarán a elaborar el plan financiero más adecuado y adaptado a la situación financiera y sus objetivos, para sacar el máximo partido a los ahorros.